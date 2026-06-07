Девушка в 18 лет ушла на СВО

Фото: Николай Ельников

В Башкирии рассказали о девушке, которая в 18 лет отправилась служить в зону специальной военной операции. Историей Вишни – так звучит позывной героини – поделился глава Уфимского района Николай Ельников.

По словам чиновника, изначально девушка помогала сопровождать один из многочисленных гуманитарных конвоев, которые направляли в зону СВО. От бойцов на месте она услышала о самой насущной потребности – в людях, которые могли бы оказывать первую медицинскую помощь.

Фото: Николай Ельников

Вишня не смогла остаться в стороне. Она подписала контракт, прошла специальные курсы в подразделении и стала стрелком-санитаром. Полгода девушка провела на СВО, а потом её часть расформировали. Вернувшись домой, она продолжила помогать военным. Недавно Вишня обратилась к властям Уфимского района с просьбой собрать гуманитарный груз – его в итоге сформировали в короткий срок и доставили бойцам на передовой.

Сейчас Вишня вместе с подругой преподает в Уфе основы полевой медицины. Вскоре она планирует поступить в медицинский колледж. Хочет прочно связать свою судьбу со спасением людей. 19 лет девушке исполнилось вот буквально на днях – 2 июня.