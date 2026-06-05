Искусственный интеллект и технологии будущего: «Роснефть» объединяет усилия с вузами России и Китая

Фото: Айбулат Акбутин

Тройственный союз ради знаний

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ПАО «НК «Роснефть» сделала серьезный шаг в развитии своего кадрового потенциала. Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. Партнерами в этом амбициозном проекте выступили два гиганта образования: ректор Университета Цинхуа (Китай) Ли Лумин и ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Баулин.

Сотрудники «Роснефти» получат возможность обучаться по уникальным совместным программам сразу двух передовых вузов. Чему же будут учить нефтяников? Спектр направлений самый современный: от цифровизации и искусственного интеллекта до новых технологий в нефтегазовой отрасли. Кроме того, в программе — управление научно-технической и инновационной деятельностью, климатические проекты и локализация производства.

Фото: Айбулат Акбутин

Стратегическое партнерство в действии

Время для такого шага выбрано не случайно. Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин объявили 2026 и 2027 годы перекрестными Годами сотрудничества в области образования. Именно поэтому новое соглашение имеет особое стратегическое значение. Его реализация послужит развитию долгосрочного взаимовыгодного партнерства между «Роснефтью», китайским университетом и уфимским вузом, а главное — обеспечит компанию и всю отрасль высококвалифицированными кадрами.

С кем предстоит работать?

Оба вуза-партнера — это учебные заведения с мировым именем, богатой историей и выдающимися достижениями.

Университет Цинхуа, основанный еще в 1911 году, сегодня уверенно занимает первую строчку в рейтинге лучших высших учебных заведений Китая и входит в топ-20 университетов мира. Мировые эксперты признают его глобальным лидером в области технологических компетенций и разработок. К слову, с 2019 года Владимир Путин является почетным доктором этого университета. «Роснефть» активно и плодотворно сотрудничает с Цинхуа с 2021 года: вместе они уже реализуют программы повышения квалификации и модули МВА для руководителей компании, привлекая к работе российские вузы-партнеры — УГНТУ и МГИМО.

Фото: Айбулат Акбутин

В свою очередь, Уфимский государственный нефтяной технический университет — это давний и надежный партнер «Роснефти». Их совместная работа длится уже более 25 лет. УГНТУ носит статус регионального опорного вуза и является единственным профильным нефтегазовым университетом в России, включенным в специальную часть федерального проекта «Приоритет 2030». При поддержке «Роснефти» на базе горно-нефтяного факультета в УГНТУ создан современный Научно-образовательный центр. Сегодня в университете работают 11 базовых и выпускающих кафедр, которые целенаправленно готовят специалистов для дочерних предприятий компании.

Благодаря новому соглашению на полях ПМЭФ это многолетнее сотрудничество выходит на совершенно новый, масштабный международный уровень.