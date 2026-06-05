Т-Банк договорился на ПМЭФ о развитии сотрудничества с Правительством Башкортостана

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали Т Банк и Правительство Республики Башкортостан. Документ завизировали на полях 29 го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2026). Главные векторы партнерства направлены на совместное развитие передовых финансовых технологий, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности республики.

Соглашение предусматривает расширение программ доступного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), а также сельхозпроизводителей региона. Банк и региональное правительство обсудили развитие инструментов «зеленого финансирования». Так называют различные финансовые инструменты, средства от которых идут на поддержку экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов. Банк также продолжит системную работу по повышению финансовой грамотности населения.

Соглашение подписали председатель совета директоров Т Технологий Алексей Малиновский и премьер министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

— Сотрудничество с государственными органами власти на местах — это продолжение нашей комплексной работы в регионах, позволяющее обеспечить системный стратегический подход к социально экономическому развитию конкретных территорий.

Использование потенциала Группы позволит реализовывать проекты, которые обеспечат дополнительный стимул для развития региональной экономики и создадут долгосрочный эффект для территорий и их жителей, — прокомментировал подписание соглашения Алексей Малиновский.

Председатель совета директоров Группы также отметил, что популярность банка среди российского бизнеса растет.

— Каждый четвертый представитель МСБ и больше половины из топ 400 крупнейших компаний России — наши клиенты. Суммарно мы обслуживаем более 1 млн предпринимателей и компаний, — поделился Алексей Малиновский.