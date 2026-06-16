Башкирия подала 12 заявок на Всероссийский конкурс комфортной городской среды

Из 12 восемь заявок Башкирии новые, а четыре – доработанные Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

15 июня глава Башкирии Радий Хабиров провёл очередной «Час общественных пространств» в Доме Республики. На совещании подробно рассмотрели заявки, которые регион направил на XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 2026 года, а также обсудили, как идёт реализация проектов, победивших в конкурсе прошлого года.

РЕСПУБЛИКА НАПРАВИЛА НА КОНКУРС 12 ПРОЕКТОВ

Директор Института развития городов и сёл Башкирии Ольга Сарапулова сообщила, что республика подала на конкурс 12 заявок. Восемь из них – совершенно новые, четыре –доработанные после получения замечаний от Минстроя России и независимых экспертов.

Среди новых проектов – благоустройство набережной реки Ашкадар в Стерлитамаке («Набережная Заашкадарья: продолжение Соляной пристани»), центральной городской площади в Нефтекамске, территории к югу от парка имени Гагарина в Кумертау («Тропа здоровья: источник жизни в каждом шаге»), создание экопарка возле городского пляжа на реке Белой в Мелеузе («Белый луг Мелеуза – природа, спорт, традиции»), благоустройство набережной городского пруда в Благовещенске («Культура воды»), центральной улицы в Верхних Татышлах, центральной площади в селе Малояз, а также второй этап благоустройства исторического центра в Николо-Берёзовке.

Четыре доработанные заявки включают проект «Первая улица Туймазов», ревитализацию территории у северного пруда в Янауле («Другая сторона Янаула»), благоустройство городского парка в Агидели («Территория первых») и парка культуры и отдыха с прибрежной зоной в Киргиз-Мияках («Парк, парящий над водой»).

В случае победы всех 12 проектов Башкирия может привлечь из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей. При этом на софинансирование из регионального бюджета потребуется около 500 миллионов рублей. Все заявки тщательно синхронизированы с другими федеральными и республиканскими программами в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства.

Радий Хабиров подчеркнул важность благоустройства именно центральных пространств.

– Они сразу становятся точкой роста и тянут за собой развитие прилегающих территорий, – сказал руководитель региона.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ РЕАЛИЗУЕТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС И ЧТО БУДЕТ С ПЛОЩАДЬЮ У ПАМЯТНИКА САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова доложила о начале активной фазы реализации проектов-победителей конкурса 2025 года. В Октябрьском приступили к благоустройству площади перед музыкальным колледжем и прилегающей части парка имени Гагарина. В Дюртюлях начали работы по приведению в порядок исторического Иванаевского сада. В Верхнеяркеево обновляют центральную площадь, в Кушнаренково – территорию вокруг бывшей дворянской усадьбы Топорниных, а в Чишмах – пешеходную зону на проспекте Дружбы.

Подвести итоги рассмотрения поданных заявок и определить победителей планируется в августе 2026 года.

В администрации главы Башкирии пояснили, что всего за годы участия во Всероссийском конкурсе республика выиграла 39 проектов и привлекла более 3,3 млрд рублей федеральных средств. Из них 31 проект уже полностью реализован, что заметно изменило облик многих городов и сёл республики.

На «Часе общественных пространств» также обсудили концепцию благоустройства площади у памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Проект предусматривает современный ландшафтный дизайн, создание смотровых площадок, комфортных зон отдыха и реконструкцию фонтана. Радий Хабиров поручил завершить все работы к открытию обновлённого памятника в 2027 году. Кроме того, глава региона распорядился подготовить предложения по месту размещения исторической чугунной статуи Салавата Юлаева после завершения её реставрации. Ранее он предлагал разместить старый памятник национальному герою под стеклянный купол – чтобы он был и под защитой, и видел жителям и гостям башкирской столицы.