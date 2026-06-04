От губернской читальни до культурного достояния: национальная библиотека Башкортостана отмечает 190-летний юбилей

На сегодняшний день Национальная библиотека РБ - крупнейший информационный и культурного центра региона. Фото: отдел продвижения Национальной библиотеки РБ

В 2026 году Национальная библиотека Республики Башкортостан отмечает 190-летний юбилей. На сегодняшний день это крупнейший информационный и культурного центра региона, оставаясь открытым пространством знаний и объединяя поколения читателей. О том, как развивалась библиотека и в чем ее уникальность, расскажет «КП-Уфа».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

- История Национальной библиотеки Башкортостана началась в 1836 году. Тогда при Дворянском Собрании в Уфе открылась губернская публичная библиотека. Ее создание инициировали Оренбургский гражданский губернатор Гевлич, губернский предводитель дворянства Тимашев и директор Оренбургских училищ Базилев, а двери для читателей учреждение распахнуло 25 марта 1836 года, - рассказывает директор библиотеки Айгуль Аминева.

История Национальной библиотеки Башкортостана началась в 1836 году. Фото: отдел продвижения Национальной библиотеки РБ

Сегодня библиотечный фонд насчитывает около 3,3 млн единиц хранения, а ежегодное число посетителей достигает 200 тысяч человек. Особую ценность представляет полумиллионное собрание национальных документов, изданных на территории Башкирии с начала 19 века, а также издания и материалы о регионе, в том числе зарубежные. В фондах хранятся более 43 тысяч редких и старопечатных книг и рукописей, среди которых около 900 экземпляров датируются 17 – началом 18 века.

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Библиотека активно развивает цифровые проекты, делая культурное наследие доступным широкой аудитории. С 1993 года ведется электронный каталог всех поступающих документов, а с 2013 года действует проект «Национальная электронная библиотека», объединяющий электронные версии редких изданий, краеведческие материалы, аудио и видеоконтент. Разрабатываются интерактивные ресурсы, такие как «Литературная карта РБ» и сайт Рами Гарипова - первый литературоведческий информационный ресурс по творчеству народного поэта.

На фото: директор библиотеки Айгуль Аминева

- Начиная с 2010 года мы расширяем присутствие национальной литературы в интернет пространстве. Используем не только электронный каталог и Электронную библиотеку Башкирии, но и создаём интерактивные форматы - ролики и подкасты на нашем канале. Это помогает знакомить читателей с новыми произведениями и изданиями в современной и привлекательной форме, - делится Айгуль Аминева.

ПАМЯТЬ НА КНИЖНЫХ СТРАНИЦАХ

Особое внимание Национальная библиотека Башкортостана уделяет комплектованию фонда литературой, посвященной специальной военной операции и подвигам бойцов. Библиотека собирает книги военных корреспондентов, мемуары участников событий, документальные хроники, сборники писем, фотоальбомы и публицистику. В коллекции появляются издания о земляках участниках СВО, их биографиях и подвигах, а также местные периодические издания с репортажами и интервью.

Библиотекари организуют тематические выставки, где посетители могут познакомиться с произведениями, отражающими современные исторические события, и узнать о гуманитарных миссиях, восстановлении новых регионов и героизме наших современников. Важной частью работы стали встречи с ветеранами и участниками СВО: бойцы делятся воспоминаниями, рассказывают о фронтовой дружбе и патриотизме, отвечают на вопросы молодежи.

Ежегодно библиотеку посещают более 200 тысяч читателей

А еще сотрудники библиотеки создают медиаматериалы - записывают видеоинтервью с бойцами, готовят тематические подкасты о героях СВО, формируют онлайн галереи фотографий. Все это помогает сохранить живую память о событиях и донести их до широкой аудитории.

- Мы видим свою задачу не только в том, чтобы собрать и сохранить эти важные свидетельства времени, но и в том, чтобы донести их до молодежи, - подчеркивает Айгуль Аминева, - Через книги и личные встречи молодые люди могут узнать правду о событиях, понять мотивы и характеры наших современников, увидеть примеры мужества и самоотверженности. Это живой урок патриотизма, который нельзя заменить ничем.

Библиотека активно сотрудничает с ветеранскими организациями, военными корреспондентами и местными авторами, благодаря чему фонд пополняется актуальными и содержательными изданиями.

Библиотека также ведет постоянный мониторинг качества комплектования фондов общедоступных библиотек региона. Это позволяет своевременно обновлять коллекции и обеспечивать доступ читателей к актуальным материалам о истории, культуре и достижениях нашей республики и России.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ

Национальная библиотека Республики Башкортостан имени Ахмет Заки Валиди не только хранит богатое культурное наследие, но и активно участвует в патриотическом воспитании молод ежи. Если в 2024 году библиотека провела всего 9 мероприятий в рамках программы, то в 2025 м их число выросло до более чем 100. Среди них - литературные квесты, лекции, этноквизы, мастер классы и тематические программы. Главная их задача - привлечь молодых читателей к произведениям башкирской, русской и мировой литературы, а также к истории и культуре через креативные и инновационные форматы.

В фондах библиотеки хранятся более 43 тысяч редких и старопечатных книг и рукописей

- Например, у молодежи получил популярность новогодний квест «В логове Заркума». В центре сюжета квеста легендарный дух гор Заркум, который хранит сокровища и секреты своих земель. Все задания интерактивны и требуют активного участия всех членов команды. Квест основан на реальных башкирских легендах и преданиях, что делает его еще более увлекательным, - рассказывает Айгуль Рафаиловна.

Еще одна интересная программа - «Сергей Тимофеевич Аксаков: творчество, прижизненные издания, книга как памятник». Она проходит в отделе рукописей и редких изданий. Участники знакомятся с историей создания знаменитых произведений автора, ставших классикой еще при жизни писателя, а также изучают редкие экземпляры первых изданий.

Национальная библиотека РБ не только хранит богатое культурное наследие, но и активно участвует в патриотическом воспитании молодежи

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

190 летие библиотеки - это не просто подведение итогов большого исторического пути, но и старт нового этапа развития.

- Для нас 190 летие - это не просто круглая дата, а возможность оглянуться назад и с гордостью увидеть, какой путь прошла библиотека. От скромного собрания книг в трех шкафах до современного информационного центра с многомиллионным фондом. Сегодня мы не просто храним книги - мы создаем пространство для диалога поколений, объединяем традиции и инновации. Оцифровка редких изданий открывает доступ к нашему наследию людям по всей стране, а культурные мероприятия привлекают новую аудиторию. Особенно радостно видеть среди посетителей молодёжь: значит, книга по прежнему волнует, вдохновляет, учит. Мы гордимся прошлым, уверенно смотрим в будущее и благодарим всех, кто был и остаётся частью нашей библиотеки - читателей, дарителей, коллег, партнёров. Вместе мы сохраняем и приумножаем культурное богатство Башкортостана для будущих поколений, - говорит директор библиотеки Айгуль Аминева.