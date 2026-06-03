Тело обнаружила мама: 11-летняя девочка из Башкирии покончила с собой

Девочке было всего 11. Фото: соцсети

В конце мая в Дуванском районе Башкирии произошла страшная трагедия. Оборвалась жизнь 11-летней девочки. Ее тело обнаружила мама.

Как стало известно «КП-Уфа», всё случилось 27 мая в административном центре муниципалитета. Вечером 11-летняя Мария [имя несовершеннолетней изменено] ушла из дома.

Некоторые СМИ писали, что девочку якобы искали несколько дней, но это не так. Её мама спохватилась практически сразу и бросилась на поиски. Спустя около часа-двух она обнаружила тело дочки в дровянике, рядом с домом. Девочка уже не подавала никаких признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали её смерть. По нашим данным, школьница свела счета с жизнью.

Простились с Машей 29 мая. Местные жители организовали сбор средств на похороны девочки.

Простились с Машей 29 мая. Фото: соцсети

Сейчас мама девочки тяжело переживает потерю. Маша была у нее единственной дочкой.

– Мама её очень сильно переживает. У неё есть старший сын, ему 15 лет, и ещё маленький мальчик, два с половиной годика. Мария была средним ребенком и единственной девочкой в семье, – поделилась с «КП-Уфа» источник, знакомый с ситуацией.

Скорбят по потере Маши и её подруги.

– Маленькая наша девочка, наш ангелочек… Я просто не верю, что тебя нет и всё это произошло с тобой. Зачем ты так? Мягких облачков тебе, наша хорошая, – пишут близкие девочки в соцсетях.