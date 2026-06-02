Куда поехать в отпуск из Уфы: Абхазия

Если вы никак не определились, где провести свой летний отпуск, то вот вам подсказка. С мая этого года запущены прямые рейсы между Сухумом и Уфой. Перелет с авиакомпанией «Руслайн» занимает всего около трех часов.

ИНФРАСТРУКТУРА И СВЯЗЬ

Стоит отметить, что прямой авиарейс многое решает. Аэропорт Сухума не переполнен, таможенный контроль и регистрация проходят быстро, очередей практически нет. Если раньше приходилось добираться либо на поезде, либо через Сочи, то сейчас самолетом дорога стала максимально удобна.

Туристическая инфраструктура Абхазии в последнее время очень активно развивается. Доступно множество вариантов размещения: отели, гостевые дома, санатории на любой бюджет. По заказу предоставляется трансфер. Для связи рекомендуется приобрести местную SIM-карту – это недорого и обеспечивает стабильную связь в горах и на побережье. Wi-Fi работает в большинстве кафе, ресторанов, магазинов, отелей и гостевых домов, что позволяет совмещать отдых с работой. В ряде отелей есть подогреваемые бассейны, что особенно актуально в непогоду.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Туристы отмечают гостеприимство и доброжелательность абхазов. Гостям предлагаются экскурсионные туры по доступным ценам.

Среди наиболее интересных мест выделяют:

- Черниговка – живописное карстовое ущелье с горной рекой Малая Мачара и водопадами, стекающими со скал.

- Города-призраки Ткуарчал и Акармара – почти заброшенные населённые пункты с многоэтажками, угольной шахтой, железнодорожными станциями и промышленными зданиями, частично заросшими зеленью.

- Акармарские водопады – Великан (высота до 100 м), Ирина (40 м) и Святой (назван в честь ритуального освящения).

- Село Каман – известно с античности, связано с именами святителя Иоанна Златоуста и мученика Василиска. Сохранились храм, саркофаг, святой источник.

- Храм Илии Пророка в Агудзере – отличается скромным внутренним убранством, деревянными стенами, коврами на полу.

- Драндский собор (VI-VII вв.) – бывшая резиденция епископов, открывается живописный вид на окрестности.

- Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы (X в.) – пятинефный собор, усыпальница князей Шервашидзе, напоминает рыцарский замок.

- Церковь Святого Георгия Победоносца в селе Илор (XI в.) – сохранились фрагменты средневековой росписи, чеканка, святой источник, иконы с частицами мощей, мироточащие и кровоточащие иконы. По пятницам проводят обряд отчитки. Фотосъёмка внутри запрещена.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

В селе Кындыг можно посетить термальные источники. Кстати, знающие люди ездят на источники, на которые приезжают сами абхазы, а не туристы и поэтому народу там немного. Об этом можно договорится со своим гидом, и тогда суперотдых обеспечен. Предлагаются горячие ванны, гидромассаж, ледяная купель. Не забываем, что минеральная вода полезна для кожи и суставов.

За последние два года заметно преобразился Новый Афон – восстановлена станция Псырцхва с рестораном, вечерняя подсветка создаёт сказочную атмосферу. Ремонтируются и строятся дороги, в том числе в горной местности. Восстанавливаются разрушенные здания, развивается курортная инфраструктура. Год назад возобновил работу аэропорт в Сухуме, запущена электричка «Диоскурия».

Как итог, Абхазия сейчас позиционируется как доступное и очень интересное направление для туристов, ценящих природу, историю и умеренный уровень комфорта с постепенно улучшающейся инфраструктурой.