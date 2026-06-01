Отправляясь на пляж, удостоверьтесь, что там дежурят спасатели

1 июня в Уфе открылся долгожданный пляжный сезон, но важно помнить, что купаться можно только в разрешенных для этого местах. Главное – это безопасность, поскольку только на официальных пляжах дежурят спасатели.

Недавно городская администрация представила список официальных пляжей - таких мест в этом году 13. Причем два пляжа с прошлого купального сезона не работают – это Райский берег (закрыт на реконструкцию) и Ак-Яр в Нижегородке(заболочен). Зато вместо них открылись 4 новых места - в микрорайоне «Мелькомбинат», на Князевской переправе, Романовском карьере и на улице Кемеровской.

Рассказываем, где в Уфе в этом году разрешено отдыхать, купаться и загорать, не рискуя нарваться на штраф, а также выясним, во сколько обойдется отдых на платных пляжах.

ДЕМСКИЙ РАЙОН

Пляж «Красивая поляна»

Расположен в 20 минутах езды от центра города по адресу Красивая поляна, 4 на берегу озера Красивое (бывший кемпинг М5). На территории есть обычный пляж, отельный ВИП-пляж «Туган Як», одноименная гостиница и банный комплекс «Уфтанма».

Для гостей есть три зоны отдыха с шезлонгами: на песке на пляже, отдельный понтон у берега и терраса. Для любителей активного отдыха есть волейбольная площадка и полноценный автопарк: катамараны, байдарки, каноэ, лодки, сапборды. А также в доступе для всех детская зона (детский бассейн, детская площадка) и волейбольная площадка. На территории есть летний бар, кафе и веселая музыка.

Время работы пляжа с 9:00 до 20:00.

Цены: вход на пляж + шезлонг в будни 800 рублей за гостя, в выходные и праздники – 1000 рублей. Для льготных категорий (пенсионеры, дети до 12 лет, люди с ограниченными физическими возможностями, участники СВО, военных действий, действий в Чернобыльской АЭС) предусмотрены скидки – 600 рублей с человека. После 18:00 посещение пляжа обойдется в 600 рублей для всех. Вход со своим сапбордом 1000 руб.

Дети до 12 лет могут находиться на пляже только в спасательных жилетах, в сопровождении взрослых и под их наблюдением. Вход для детей до 7 лет, не занимающих отдельный лежак, бесплатный. Вход с животными запрещен.

Администрация пляжа заботится о людях с ограниченными возможностями: есть лежаки, специальные кабинки для переодевания и туалеты. Парковка для гостей пляжа бесплатная. На пляже работают сертифицированные спасатели. Посетители отмечают чистоту, вкусную еду, вежливый персонал, наличие развлечений для детей и удобное местоположение.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Пляж «Песчаный»

Расположен на берегу реки Уфа по адресу ул.Фронтовых бригад, 25/1 к2. С берега открывается живописный вид на лес. На территории пляжа есть кафе-бар с напитками и закусками, созданы условия для отдыха семей, больших и маленьких компаний: можно арендовать столы и беседки вместимостью до 40 человек с мангальными зонами, а еду и напитки взять с собой. Есть шезлонги, но их количество ограничено. Любители активного отдыха могут сыграть в волейбол.

Время работы пляжа с 10:00 до 22:00.

Цены: взрослые - 200 рублей, дети до 12 лет бесплатно, пенсионеры – 150 рублей.

Пляж «Песчаный» славится мелким и чистым песком, хоть и слегка поросшим травой.

Пляж «Гольфстрим»

Расположен на берегу озера Теплое в Инорсе по адресу ул. Георгия Мушникова, 13/4а. Теплое озеро известно всем уфимцам – это пруд-охладитель Уфимской ТЭЦ-2, расположенный в жилом районе. Особенность озера в том, что вода в нем постоянно обновляется и не замерзает круглый год, благодаря промышленным теплообменникам ТЭЦ.

На территории пляжа есть все необходимое для комфортного беззаботного отдыха под солнцем: шезлонги, кафе, детская площадка, волейбольная площадка, а также аренда сапов, лодок и катамаранов. Посетители отмечают, что пляж очень преобразился после реконструкции.

Вход свободный, время работы с 09:00 до 23:00.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Пляж «Солнечный»

Расположен в черте города на берегу реки Белая в микрорайоне Кооперативная поляна. До пляжа удобно добираться, а с берега открывается красивый вид на город, особенно в сумерки, когда городские постройки и набережная подсвечены огнями. Для посетителей на пляже есть урны, несколько лежаков и кабинки для переодевания, биотуалеты, огороженная зона для купания малышей

Вход на пляж бесплатный. Время работы: круглосуточно.

«Солнечный» является визиткой пляжного отдыха в Уфе.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Пляж «Водник»

Расположен на берегу реки Белая в Затоне за стадионом «Водник» (Ленинский район). Вход в воду на пляже галечный, само дно пологое и чистое, поэтому купаться здесь довольно комфортно. Для посетителей есть туалеты и кабинки для переодевания, открытый душ, детская игровая площадка. На территории пляжа есть беседки для отдыха (за отдельную плату), кафе и мангальная зона.

Вход на территорию пляжа бесплатный. График работы с 10:00 до 22:00.

Пляж «Ак Яр»

Расположен на берегу реки Белая по адресу ул. Ахметова, 9. Не выезжая из города, здесь можно насладиться отдыхом на природе. Для посетителей созданы условия для комфортного времяпрепровождения семьями, маленькими и большими компаниями: аренда уютных беседок с мангальными зонами, зона для купания детей, спортивная и детская площадки, а также аренда бань. Посетители отмечают чистоту территории и вежливый персонал.

Вход на сам пляж бесплатный, можно придти, прогуляться, постоять у воды. Но если хочется позагорать на шезлонгах, провести время с комфортом, пользоваться комфортным туалетом и прокатом водного транспорта, то вход стоит 350 рублей (надевается специальный браслет). При аренде беседок вход на пляж бесплатный.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Пляж «Берег солнца»

Расположен в микрорайоне Сипайлово на берегу реки Уфа по адресу ул. Набережная, 9к2. Это песчаный пляж в черте города с видом на лес. Пляж удобно расположен, до него легко добираться, отличный вариант, когда не хочется выезжать куда-то далеко. На территории есть кафе-бар, детская и волейбольная площадка, комфортные туалеты. Для семей и больших компаний можно арендовать шатры и домики с мангальными зонами.

Цены: стоимость входа на пляж 200 рублей, для детей до 3 лет бесплатно, для пенсионеров и детей от 3 до 10 лет – 100 руб. Часы работы с 9:00 до 23:00.

Пляж «Берег солнца» является одним из самых уютных и благоустроенных.

Пляж «Сипайловское Сочи»

Расположен в микрорайоне Сипайлово на берегу реки Уфа по адресу ул. Максима Рыльского, 28к2. На оборудованном песчаном пляже можно отдохнуть в арендованных беседках, приготовить шашлык (есть мангальная зона) или перекусить в летнем кафе. Дети могут порезвиться в специальной игровой зоне, а поклонники активного водного отдыха могут арендовать сапы. Для любителей релакса есть баня и горячий чан. А также на территории круглый год работает караоке-зал по предварительной записи.

Цены: вход на пляж платный - 200 рублей, аренда шезлонгов - 350 рублей. Время работы ежедневно с 10:00 до 24:00.

Пляж «Кашкадан»

Расположен в микрорайоне Сипайлово, в одноименном крупном городском парке культуры и отдыха, значительную часть которого занимает большое озеро Кашкадан. На территории парка есть детские площадки, волейбольная площадка, велодорожки. С пляжа открывается красивый вид на город, по вечерам фонтан на озере дополнен звуковой и световой анимацией. Посетители отмечают удобство расположения, но жалуются на закрытые туалеты и мусор.

Вход на территорию бесплатный. Время работы пляжа с 09.00 до 21.00.

Пляж «Кашкадан» - любимое место отдыха у уфимцев.

