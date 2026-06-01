Купили книг почти на 20 млн рублей: как в Уфе прошла IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам»

В IV Международной книжной ярмарке «Китап-Байрам» приняли участие издательства из многих регионов России и дружественных стран. Фото: Айназ Мустафин

С 28 по 30 мая Уфа принимала IV Международную книжную ярмарку «Китап-Байрам». Масштабное культурное событие на Советской площади за эти три дня посетили порядка 118 тысяч человек, а различные книжные издательства и магазины продали книг на сумму около 20 млн рублей.

1 июня на оперативном совещании в правительстве Башкирии подвели итоги ярмарки. По данным организаторов, впервые культурные мероприятия «Китап-Байрам» прошли во всех районах республики. Об итогах этого события, читайте в нашем материале.

ИТОГИ ЯРМАРКИ

Как сообщил в своем докладе замминистра культуры Башкирии Фанур Шайхисламов, всего в книжной ярмарке приняли участие более 80 издательств и было организовано более 360 различных культурных мероприятий во всех районах республики.

- Участие в деловых программах в Уфе приняли более трех тысяч человек. Самое большое количество книг на ярмарку привезла делегация республики Беларусь, их вес составил более 2,5 тонн. В том числе, тысячи наименований были представлены зрителям и покупателям впервые, - заявил Шайхисламов.

В рамках книжной ярмарки были организованы всевозможные мастер-классы и творческие встречи с 60 авторами всех жанров: от нон-фикшн и научно-популярной книги, до тру-крайм и лирической поэзии. С писателями можно было пообщаться и сфотографироваться и, конечно же, взять автограф и задать несколько вопросов.

Почетными гостями «Китап-Байрам-2026» стали помощник Президента России Владимир Мединский, Народный артист России и Башкирии Сергей Безруков, председатель Ассоциации издателей Константин Чеченев, писатель Николай Иванов, известный юрист Павел Астахов и певица Анита Цой, получившая из рук главы республики удостоверение Народной артистки Башкирии.

В рамках деловой программы форума в Уфе под руководством помощника Президента России Владимира Мединского состоялось заседание местного отделения Военно-исторического общества и встреча Союза писателей Башкирии. А помимо официальных встреч на Советской площади прошли многочисленные неформальные диалоги с авторами бестселлеров, мастер-классы, например, по игре на курае, соревнования чтецов башкирского народного эпоса «Урал-Батыр». Каждый из трех дней фестиваля завершался вечерним показом фильмов под открытым небом.

Помимо деловых программ и творческих встреч, в рамках ярмарки состоялось открытие в Уфе памятника Луке Крымскому – знаменитому архиепископу и военному хирургу, участнику Великой Отечественной войны. Бюст установили перед одним из корпусов Башкирского педагогического университета имени Акмуллы.

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Помимо «книжных» мероприятий на Советской площади прошли патриотические концерты, а в третий день ярмарки свой гала-концерт «Студенческой весны» представили студенты БГПУ имени Акмуллы. А УГНТУ представил показ этнической моды на главной сцене фестиваля.

- Свои тематические интерактивные площадки представили Фонд Защитники Отечества, Ассамблея народов республики, региональное отделение Общества Знание, Русского географического общества и другие. Были представлены композиции музеев Валериана Альбанова, Федора Шаляпина, Сергея Аксакова и Республиканского музея Боевой славы, - доложил на совещании в правительстве замминистра культуры Башкирии.

В завершении доклада замминистра сообщил, что всего за три дня на площадках ярмарки для всех желающих провели 94 мастер-класса, которые посетили более 3 тысяч человек.

Еще в день открытия ярмарки помощник президента России Владимир Мединский выразил надежду, что «Китап-Байрам» станет традиционным и он с удовольствием приедет в Уфу в следующем году. Глава региона эту идею поддержал и, вероятно, культурное событие для любителей книг пройдет и в следующем году.

