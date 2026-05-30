Итоги литературных конкурсов и патриотический концерт: как прошел заключительный день «Китап-Байрам-2026»

IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» проходила три дня подряд на Советской площади в Уфе. Фото: Айназ Мустафин

30 мая в Уфе на Советской площади прошел заключительный день Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». Он был посвящен истории России, а завершилось масштабное культурное событие патриотическим концертом «Все для Победы». На главной же сцене состоялся киносеанс под открытым небом – показали «Сестренку» режиссера Александра Галибина по повести Мустая Карима.

В третий день ярмарки на Советской площади прошли встречи и автограф-сессии с писателями, презентующими свои новинки. На площадке «Планета Книги», например, состоялись встречи с авторами научно-популярного жанра и педагогами-психологами. В «Деловом шатре» о своих книгах рассказали популяризаторы науки и финансовой грамотности, там же прошла творческая встреча с автором художественных романов Айли Фриман.

Дипломами и грамотами от организаторов наградили участников конкурсов и представителей издательств. Фото: пресс-служба «Китап-Байрам»/Айназ Мустафин

В ЖАНРЕ ТРУ-КРАЙМ

В шатре «Территория Победы» состоялась презентация новой книги и творческая встреча с журналистом «Комсомольской правды» Александром Рогозой. Он представил уже ставшую бестселлером книгу «Фишер. По следу зверя» (18+) и долгожданную новинку «Спесивцев. Мама знает» (18+).

Автор рассказал, как собирал материалы по томам уголовных дел, о чем говорил с участниками расследований, соседями и знакомыми «героев» своих книг, а после этого отвечал на вопросы читателей.

Какие детали в этих криминальных историях зацепили Александра Рогозу сильнее всего, и почему именно об этих чудовищах он решил написать книги? Какая судьба постигла кровавых серийных убийц и что о них рассказывали следователи? Начал автор с ответов на вопросы по книге «Фишер. По следу зверя» (18+), где описана биография маньяка-истязателя Сергея Головкина.

Криминальный обозреватель «Комсомолки» Александр Рогоза презентовал читателям две свои книги

- Истории таких людей нам интересны тем, что их нужно знать, понимать и не сбрасывать со счетов. Чем больше мы об этом знаем, тем больше шансов избежать подобных ситуаций в реальной жизни, - отметила ведущая презентации, руководитель направления по связям с общественностью медиагруппы «Комсомольская правда» Елена Абрамова.

Почему Александр Рогоза решил написать книгу о Сергее Головкине по прозвищу «Фишер»? Как отметил сам автор, даже при поверхностном изучении информации, он, как родитель двоих детей, понял, что этот маньяк пугает его сильнее прочих.

- Я решил, что если справлюсь с работой над книгой об этом человеке, то дальше мне уже ничего страшно не будет. Так и получилось. Я изучил 95 томов уголовного дела и свидетельства живых очевидцев. У меня есть полдюжины свидетелей и участников расследования – людей, которые гонялись за этим монстром. Обычно такие вещи остаются за рамками уголовного дела, где все довольно прямолинейно и скупо. А вот все эмоции людей, которые бегали за серийным убийцей «Фишером», передали мне бывшие сотрудники прокуратуры и оперативники, - говорит Александр Рогоза.

В Уфе Александр Рогоза представил читателям новинку Спесивцев. Мама знает» (18+)

В написании книги автору помогли эксперты в области криминалистики и психиатрии. А еще о Сергее Головкине в личном разговоре многое рассказал его одноклассник, с которым они вместе проучились 10 лет - знаменитый рок-музыкант, лидер группы «Крематорий» Армен Григорян.

- Для меня, как журналиста, большое счастье, что он вообще согласился об этом говорить. Лично я, если бы из моих одноклассников что-то натворил, не стал бы на эту тему общаться. Разговор, который у нас состоялся с Григоряном, был максимально подробным. До этого он ничего подобного никому не говорил, - рассказал Александр Рогоза.

Прочитать тру-крайм о последнем расстрелянном по приговору суда в России Сергее Головкине можно в бестселлере «Фишер. По следу зверя» (18+).

НОВИНКА ОТ КРИМИНАЛЬНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Также во время творческой встречи Александр Рогоза представил и свою новую книгу «Спесивцев. Мама знает» (18+). Это история о личности и преступлениях психически больного жителя Новокузнецка Александра Спесивцева. Он убивал и истязал детей и молодых женщин в квартире обычной панельной девятиэтажки, а его мать избавлялась от останков жертв.

- Почему вторая книга именно о нем? Ты же мог выбрать других любых персонажей, которые тоже могли быть интересны. Почему нужно было об этом написать? – задала вопрос Елена Абрамова.

- Здесь меня зацепила сцепка «маньяк и мама». Именно мать стала непосредственной соучастницей преступлений и прикрывала, заметала следы. Мне хотелось разобраться, как это вообще возможно. Когда я только начал заниматься этим делом, думал: может быть, ее оболгали? Но уже когда поехал в Кемерово, где в областном суде хранится это дело, а потом в Новокузнецк и пообщался с участниками следствия, то даже и не подозревал, что все настолько страшно. Любители тру-крайма слышали про Спесивцева, но он не такой «медийно раскрученный», как тот же Чикатило. Сейчас я понимаю, что в открытых источниках много мифов, которые, возможно придумали журналисты. Реальная история оказалась намного сильнее, чем я подозревал, - рассказывает Александр Рогоза.

После презентации автор подписал свои книги и ответил на вопросы от читателей

Почитать о преступлениях и наказании для Александра Спесивцева, узнать детали расследования его дела, можно в книге «Спесивцев. Мама знает» (18+).

После презентации своих книг автор, криминальный обозреватель «Комсомолки» Александр Рогоза раздал автографы читателям и сфотографировался на память.

Специально для «КП-Уфа» он рассказал, что пишет уже третью книгу в жанре тру-крайм, которая, как надеется Александр, выйдет уже в следующем году.



- Я работаю над третьей книгой, уже побывал в командировке, скопировал уголовное дело. Сейчас его потихоньку перемалываю, взял все основные интервью с участниками следствия и не только, там десяток человек. Не скажу пока, кто этот персонаж, но там было пять выживших, - поделился Александр Рогоза.

