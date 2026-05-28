«Башнефть» представила новую продукцию на выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2026» и наградила лучших покупателей

Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии» проходит в Уфе 34-й раз подряд, участие в ней принимают 350 компаний из 40 регионов России и зарубежных стран. Организаторами мероприятия выступили Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ и Башкирская выставочная компания при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Площадкой проведения форума традиционно стал выставочный комплекс «УФА ЭКСПО».

Экспозиция «Башнефти» традиционно заняла центральное место на выставке: на интерактивном стенде компания продемонстрировала современные высокотехнологичные продукты-лидеры своей отрасли. Особенный интерес у гостей выставки вызвали передовые катализаторы гидроочистки бензинов (РН-2151, РН-2152) собственного производства, обладающие высокой активностью в удалении сернистых и азотистых соединений, дорожные битумы нового поколения PG 64-28, инновационный вяжущий материал которых адаптирован к резким перепадам температур и высоким транспортным нагрузкам и позволяет увеличить срок службы дорожного полотна до 12 лет. Под брендом Rosneft на стенде компании были представлены премиальные смазочные материалы: трансмиссионные жидкости RosneftKinetic (МТ 80W-90, Hypoid 75W-90), моторные масла RosneftMaximum 10W-40 и RosneftDiesel (10W-40, 15W-40). Уникальный состав масел позволяет сохранять свою высокую эффективность даже при экстремальных нагрузках и обеспечивать надежную защиту трансмиссии и двигателя от износа.

– Продукция «Башнефти» отличается бескомпромиссным качеством. Это касается как новинок, так и флагманов производства нефтеперерабатывающего и нефтехимического кластера компании. Важно, что сегодня мы стабильно развиваемся и расширяем продуктовую линейку, – рассказал представитель нефтеперерабатывающего комплекса компании в Уфе Владимир Осинцев.

На интерактивных панелях стенда прошла презентация основной линейки продукции уфимских НПЗ. Гости с интересом изучили характеристики высокоэкологичных автомобильных бензинов экологического класса «Евро-5», а также АИ-95, АИ-98 и АИ-100 марки «Евро-6», которые активно реализуются на 540 АЗС «Башнефти» в 14 регионах России. Также была представлена гранулированная техническая сера, активно используемая дляпроизводства удобрений на предприятиях в разных регионах России.

Продуктам органического синтеза и базовым полимерам – фенолу, ацетону, кумолу, полиэтилену, полипропилену, а также уникальному синтетическому этиленпропиленовому каучуку (СКЭПТ), эксклюзивным производителем которого в России является нефтехимический комплекс «Башнефти» в Уфе, был посвящен отдельный блок экспозиции.

Каждый, кто посетил экспозицию «Башнефти» выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2026» узнал, что на нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексе компании выпускается более 230 наименований продукции.

Также на выставке прошло награждение победителей акции «Постоянные клиенты 2025 года». В торжественной обстановке вручили заслуженные подарки в трех номинациях: «Главный кофеман», «Любитель хот-догов» и «Покупатель года». Победителем в номинации «Главный кофеман» стал Александр Лаптев из г. Агидель, а в номинации «Любитель хот-догов» лучшим стал Рустем Галиуллин из Уфы. Им вручили по 25 тысяч баллов (1 балл = 1 рубль) на карты “Роснефть” в рамках программы лояльности “Семейная команда”.

Победителем в номинации «Покупатель года» стал житель Уфы Ильдус Абдрафиков. В 2025 году, используя карту лояльности, он приобрел более 26 тысяч литров бензина. Наградой для него стала карта лояльности «Семейная команда» на 50 000 баллов, в рамках которой он сможет приобрести топливо и сопутствующие товары на АЗС «Башнефть».