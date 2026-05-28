Папа не сможет проститься с сыном: 11-летний мальчик ушел на рыбалку и не вернулся домой. Его тело нашли спустя четыре дня

Погибший Ильдан.

В Дюртюлинском районе Башкирии страшная трагедия оборвала жизнь ребенка. Его тело искали четыре дня.

Всё случилось в жаркий день 23 мая. 11-летний мальчик из Дюртюлей пошел вместе с друзьями загород на рыбалку. Поудив на берегу реки Белой, ребята решили искупаться. Школьник нырнул в воду возле плавательной платформы, но на поверхности уже не появился.

Перепуганные дети позвали взрослых, а те уже позвонили спасателям. Поиски ребенка под водой и на лодках начались незамедлительно и растянулись на четыре дня. Тело ребенка в итоге было обнаружено в 10 километрах ниже по течению от места исчезновения. Рядом с деревней Веялочной. Это случилось только 27 мая.

– Все эти дни поиски ежедневно вели спасатели. Работа не прекращалась ни на день, – передали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно «КП-Уфа», погибшего мальчика звали Ильдан. В этом году он окончил четвертый класс и только вот вышел на долгожданные каникулы.

– Хороший был мальчик. Ходил на секции, занимался каратэ лет пять, брал призовые места по Башкирии… – рассказала «КП-Уфа» знакомая семьи.

Рос Ильдан в полной семье. Помимо него, у родителей есть еще трое детей. Сейчас его мама Светлана тяжело переживает горе, но старается держаться – она находится на последнем сроке беременности. Совсем скоро должны начаться роды. Её как могут поддерживают родные и близкие.

Похороны Ильдана состоятся 29 мая. Отец с ним попрощаться не сможет – находится в зоне проведения специальной военной операции.

– Сижу на передовой и не знаю, куда себя деть. Даже сыночка моего похоронить не могу, – не может скрыть своего горя мужчина. – Сыночек мой любимый, спи спокойно. Ты всегда будешь в моём сердце.

Для семьи мальчика в это тяжелое время был организован сбор средств. Вы можете присоединиться к нему, отправив посильную помощь по телефону 89174716987 (Сбер). Адресат – Гульфина Галимовна М. Это знакомая семьи Ильдана. Мы связались с ней и подтвердили подлинность сбора.

