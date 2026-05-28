Странная привычка во время беременности обернулась для девушки срочной госпитализацией: у нее выявили редкий синдром

Кадр видео: Ильшат Яппаров

В башкирском городе Стерлитамаке выявили необычный клинический случай с 23-летней пациенткой. О нем рассказал главврач местной больницы Ильшат Яппаров.

Молодую пациентку привезли в клинику на скорой помощи. У нее были экстренные показания: сильная слабость, обмороки, тошнота и рвота с кровью. При изучении истории болезни врачи выяснили, что у девушки во время беременности была необычная привычка – она ела собственные волосы.

При обследовании в приемном покое у пациентки в желудке обнуражили огромный трихобезоар – плотный комок из волос, который со временем заполнил почти весь желудок и даже привёл к образованию язвы. Попытка достать его с помощью эндоскопа не удалась – образование было слишком большим. Эту патологию называют синдромом Рапунцель – в честь сказочной длинноволосой принцессы. Он развивается у людей с трихотилломанией (непреодолимое желание вырывать собственные волосы) и трихофагией (навязчивое поедание этих волос).

Девушке требовалась срочная операция. Ее провела бригада из четырех специалистов: хирург Вячеслав Басманов, ассистент Сергей Сидоров, анестезиолог Алена Липунова и медсестра Валентина Лучникова.

– В ходе операции сделали разрез на желудке (гастротомию) и извлекли огромный «волосяной шар» размером 25 на 10 сантиметров! Он полностью повторял форму желудка. Это было непросто, но наша команда справилась блестяще, – поделился Яппаров.

Огромный ком волос вытащили из желудка девушки. Кадр видео: Ильшат Яппаров

Операция и период после нее прошли без осложнений. Сейчас пациентка уже дома. Яппаров отметил, что подобные случаи – редкость в практике любого врача. Главврач выразил гордость за своих специалистов.

