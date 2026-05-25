Мама отвезла 16-летнего сына в клинику и бесследно исчезла. Её закованное в цепи тело нашли спустя полгода

Фото: соцсети погибшей

Спустя полгода завершились поиски жительницы Башкирии Самиры [имена изменены]. Её тело обнаружили в Челябинской области, недалеко от границы с республикой. Смерть женщины была насильственной. Её убили, а потом попытались надежно спрятать. Но стечение обстоятельств сложилось так, что плану не суждено было сбыться. Рассказываем, что известно об этой истории.

10 НОЯБРЯ. ДЕНЬ ПРОПАЖИ

Самира жила в небольшой деревне Куватово Баймаского район. Замужем, двое сыновей – одному 21 год, другому – 16.

10 ноября 42-летняя женщина отвезла младшего ребенка в город Сибай – в местный реабилитационный центр.

– У нее сын каждый год проходит там лечение. Инвалид по зрению, учится в 10 классе, – рассказала знакомая семьи.

Самира оставила сына в клинике, должна была вернуться домой и… всё. Телефон ее отключился в тот же день, а сама она исчезла абсолютно бесследно. Взволнованный супруг практически сразу же обратился в полицию и к волонтерам. Последние стали распространять ориентировки 15 ноября: рост – 165 см, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Одета в темно-синюю куртку, джинсы. Позже, к 1 декабря, к поискам подключились и челябинские волонтеры.

В соцсетях местные стали предполагать, что Самира могла сама захотеть исчезнуть, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но её близкие наперебой утверждали, что это точно не в ее характере.

– Она светлая, добрая и многого не хотела в жизни. Такая старательная, дома всегда был порядок, полный двор скотины, ждут муж, сын… – говорили знакомые женщины.

СТРАШНАЯ НАХОДКА

Так шли месяцы, а новостей о Самире никаких не было, кроме того, что её объявили в федеральный розыск. Стали появляться домыслы, что её, вероятно, уже нет в живых. Так оно и оказалось. Правда о страшной судьбе женщины вскрылась лишь пару недель назад.

10 мая – ровно полгода спустя после пропажи Самиры – в полицию Кизильского района Челябинской области поступил звонок от жителей Магнитогорска. Они рассказали, что во время отдыха у реки Урал рядом с поселком Гранитный заметили в воде бесхозные вещи, которые, несмотря на течение, оставались на месте – их попросту никуда не уносило.

Река Урал. Место, где обнаружили тело Самиры. Кадр видео: СК по Челябинской области

На место происшествия тут же прибыли полицейские. Они поняли, что это не просто какие-то застрявшие вещи. Это тело одетой женщины с признаками насильственной смерти, к которому металлической цепью был привязан бетонный шлакоблок.

Следователи оперативно установили, что погибшая – это пропавшая без вести Самира. Дальше сотрудники уголовного розыска принялись выяснять, с кем она общалась и встречалась незадолго до своего исчезновения. Их внимание привлек ранее не судимый и безработный 54-летний Руслан, житель другой баймакской деревни Кусеево (относительно Сибая она находится в противоположной стороне от Куватово, где жила Самира).

Руслан на следственном эксперименте. Фото: МВД по Челябинской области

Руслана доставили в следственный отдел. На допросе он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что был знаком с Самирой и, по всей видимости, испытывал к ней романтические чувства (были они взаимными или нет, неизвестно).

Вечером злополучного 10 ноября Руслан и Самира встретились и поехали в сторону Кусеево. В машине между ними произошел конфликт из-за ревности Руслана. Он вышел из себя, схватил спутницу за шею и убил. Затем отвез тело на берег реки Урал, обвязал металлической цепью с бетонным шлакоблоком и сбросил в воду в надежде, что тело никто никогда не найдет.

Против Руслана завели уголовное дело об убийстве. Сейчас он находится под стражей.

