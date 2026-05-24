Позади более 500 километров: блогер, отправившийся в пеший путь из Казани в Алматы, добрался до Уфы

24 мая казанский блогер-путешественник Никита Кузнецов, отправившийся в пеший путь от столицы Татарстана до Алматов, добрался до Уфы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

До башкирской столицы блогер дошел в самом начале 16-го дня своего похода, преодолев общий путь в более чем 500 километров и проделав свыше 670 тыс. шагов. В Уфе он сделает непродолжительную остановку, чтобы встретиться со своими подписчиками.

Никита Кузнецов получил широкую известность благодаря своему пешему путешествию из Казани в Иерусалим в 2025 году. За 204 дня он преодолел около 4850 километров.

Этой весной путешественник объявил о старте своего нового одиночного похода – на этот раз из Татарстана в Казахстан. Утром 9 мая блогер вышел из Казани. Его конечной целью является город Алматы, до которого около 3000 километров. Весь путь он планирует пройти примерно за 100 дней.

– Я хочу, чтобы мой поход нес позитивный и объединяющий смысл. Не просто линейный путь одного человека, а символичную идею, - объясняет он.

Никита надеется, что навстречу ему из Алматы выйдет другой доброволец, который тоже отправится пешком, но уже в сторону Казани. По идеальному сценарию их встреча должна состояться ровно посередине маршрута.

– Рукопожатие, а затем каждый снова продолжит свой путь - я в Алматы, а он в Казань. Наша встреча должна стать доброй историей о дружбе, взаимном уважении и открытости. Пожав друг другу руки, мы покажем всему миру, как дружны Россия и Казахстан, – делился Никита.

Справляться с нагрузками путешественнику помогает снаряжение. На его плечах закреплен 17-килограммовый рюкзак, укомплектованный питьевой системой, ультралегкой палаткой, зимним спальным мешком, пауэрбанками и аптечкой.

Двигаясь со средней скоростью 30-40 километров в сутки вдоль автомобильных трасс на восток, Никита прошел через Нижнекамск и Набережные Челны. К концу 19 мая путешественник перешел границу Татарстана и Башкирии. На трассе его активно поддерживают проезжающие мимо водители и местные жители, которые узнают казанского блогера, делятся с ним едой, водой и компотами. Некоторые намеренно выезжают встретить Кузнецова, сфотографироваться с ним и поделиться провизией.