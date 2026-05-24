«Бесплодие — не приговор»: Клиника NGC Уфа и Республиканский медико-генетический центр проведут бесплатные приёмы репродуктологов

Ко Дню защиты детей Клиника NGC Уфа совместно с Республиканским медико-генетическим центром при поддержке Министерства здравоохранения Республики Башкортостан проводит ежегодную благотворительную акцию для тех, кто мечтает стать родителями.

Бесплодие — тема, о которой многие пары долго молчат. Сначала кажется, что нужно просто подождать. Потом — что, наверное, «само получится». Потом появляются тревога, вопросы, анализы, сомнения. Но в современной репродуктивной медицине важно не терять время: чем раньше пара обращается к специалисту, тем точнее можно определить причину и выбрать дальнейший путь.

Как говорит медицинский директор Клиники NGC Уфа, кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог Низаева Айгуль Рамилевна: «Бесплодие — не приговор». За этой фразой — не красивое обещание, а ежедневная врачебная практика. Сегодня существуют методы диагностики и лечения, которые помогают многим парам приблизиться к долгожданной беременности.

В рамках акции врачи-репродуктологи бесплатно проконсультируют всех желающих. Ограничений по возрасту и количеству участников нет: обратиться могут женщины, мужчины и пары, которые хотят разобраться в причинах ненаступления беременности или получить профессиональное мнение по своему состоянию.

На приеме специалисты ответят на вопросы, проведут осмотр и УЗИ для женщин, для мужчин будет проведено исследование биологического материала - спермограмма. Также врачи составят индивидуальную программу обследования, помогут определить возможные причины бесплодия в паре и подскажут дальнейшую тактику лечения. Также участникам расскажут, как получить квоту на ЭКО по ОМС.

1 июня в г. Октябрьском совместный прием будут вести Гараева Галина Викторовна — врач-репродуктолог, заведующая отделением ВРТ ООО «Клиника НЖС Уфа», автор шести печатных статей, специалист с опытом работы 21 год и Гусейнова Севиль Керимовна – врач репродуктолог РМГЦ.

3 июня в Уфе пациентов примут:

- Низаева Айгуль Рамилевна — кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог, медицинский директор Клиники NGC Уфа, опыт работы 29 лет;

- Сахабиева Маргарита Александровна — врач-репродуктолог высшей категории, Отличник здравоохранения Республики Башкортостан, опыт работы 32 года;

- Хайнурова Джулия Ринатовна – врач репродуктолог РМГЦ.

Благотворительная акция проводится уже пятый год. Для многих пациентов такой прием становится первым спокойным разговором со специалистами — без спешки, без догадок и без попыток искать ответы в интернете. Только врачи, обследование и понятный план дальнейших действий.

Записаться на бесплатный прием и получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (937) 307-31-41

Также можно написать в MAX.

Адреса приемов:

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Краснодонская, д. 3

Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 34 микрорайон, д. 6/1

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама.