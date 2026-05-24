Когда голова «не просто болит»: почему россияне перестали терпеть мигрени, головокружение и хроническое напряжение

«Наверное, давление». «Погода меняется». «Я просто устала». Именно так большинство людей годами объясняют головную боль, мигрень или странное состояние, когда «ведёт», качает и будто теряется концентрация. Но неврологи всё чаще говорят: постоянная головная боль — это не норма, а сигнал организма, который нельзя игнорировать.

По данным специалистов, сегодня неврологические жалобы стремительно «молодеют». Если раньше пациенты с мигренями и хроническими болями чаще приходили после 40 лет, то сейчас — это люди 25–35 лет: активные, работающие, живущие в постоянном информационном напряжении.

Особенно часто пациенты жалуются на ощущение «сдавливающего обруча» вокруг головы, пульсирующую боль с тошнотой и светобоязнью, состояние тумана в голове, головокружение и потерю устойчивости, чувство, будто организм «перегружен». Проблема в том, что многие годами снимают симптомы обезболивающими, не понимая настоящую причину состояния.

Почему обычные таблетки всё чаще перестают помогать

Неврологи объясняют: головная боль — это не самостоятельный диагноз. За ней могут скрываться мигрень, хроническая головная боль напряжения, сосудистые нарушения, тревожные расстройства, нарушения сна и даже последствия постоянного стресса.

При этом бесконтрольный приём обезболивающих нередко приводит к обратному эффекту — головная боль становится хронической.

Сегодня подход к лечению изменился. Современная неврология всё чаще делает ставку не только на препараты, но и на комплексную терапию: диагностику, оценку состояния по международным шкалам, восстановление работы нервной системы и персонализированные протоколы лечения.

Именно такой подход сегодня используют в клинике Giovane, где запущены специальные программы по лечению головной боли, мигрени и головокружения.

«Мигрень — это не просто сильная головная боль»

По словам специалистов, многие пациенты годами не знают, что у них именно мигрень.

Главные признаки: сильная пульсирующая боль, светобоязнь, тошнота и выпадение из привычной жизни на часы или даже дни.

В клинике для таких пациентов разработана отдельная программа, в которую входит диагностика по международным шкалам HIT-6 и MIDAS, подбор терапии и современные методы лечения, включая ботулинотерапию по международному протоколу PREEMPT и терапию моноклональными антителами.

Отдельное внимание уделяется транскраниальной магнитной стимуляции — методу, который сегодня активно применяется в мировой неврологии для снижения частоты и интенсивности приступов.

Когда «ведёт» и качает: что скрывается за головокружением

Ещё одна проблема, с которой пациенты всё чаще обращаются к неврологам, — хроническое головокружение.

Люди описывают это состояние по-разному: «как на корабле», «земля уходит из-под ног», «не могу сфокусироваться», «страшно резко вставать».

При этом причины могут быть совершенно разными — от нарушений работы вестибулярной системы до хронического перенапряжения нервной системы.

В программу диагностики и лечения в Giovane входят неврологические тесты, определение типа головокружения, иглорефлексотерапия по специальной методике, транскраниальная магнитная стимуляция и дальнейшее сопровождение пациента.

Почему люди всё чаще выбирают именно комплексный подход

Современный пациент хочет не просто «таблетку от головы». Людям важно понять: почему это происходит, можно ли контролировать состояние и как снова нормально работать, спать и жить без постоянного ожидания приступа.

Именно поэтому комплексные неврологические программы становятся всё более востребованными.

Специалисты отмечают: чем раньше человек обращается за помощью, тем выше шанс не допустить перехода боли в хроническую форму.

На что стоит обратить внимание уже сейчас

Неврологи рекомендуют не откладывать консультацию, если головная боль повторяется регулярно, приступы становятся сильнее, появляется тошнота или светобоязнь, есть ощущение неустойчивости и «тумана» в голове, а обезболивающие помогают всё хуже.

Иногда организм намного раньше нас понимает, что ему нужна помощь. Вопрос только в том, готовы ли мы перестать считать постоянную боль «обычной усталостью».

О наличии противопоказаний проконсультируйтесь с специалистом.