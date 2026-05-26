Пока мамаша развлекалась на пособия, пятеро детей в скотских условиях пытались не умереть от голода. Не наплевать было только соседу

В Уфе нашли сразу пятерых «детей-маугли». У них была крыша над головой, но с такими ужасными условиями и такой матерью, что оставаться там было попросту опасно. К ситуации подключились все правоохранительные органы. Рассказываем, что известно об этой истории.

Пятеро детей 4-14 лет – четверо мальчиков и девочка-подросток – жили в частном доме в садовом товариществе «Локомотив» за микрорайоном Черниковка. Ребята были предоставлены сами себе: отец с ними не жил, а мать Регина [имя изменено] постоянно пила на пособия и водила к себе посторонних мужчин. Некоторые из них даже поднимал на детей руку – за то, что те мешали застолью, дело доходило и до разбитых носов.

В детсад и школу малыши и подростки не ходили и были вечно голодные – старшенькой приходилось ходить по помойкам у магазинов в поисках просрочки. А в доме царила антисанитария: повсюду грязь, бутылки, объедки, разбитые окна и мебель.

– «Мама» уже давно забыла про их воспитание. Она лишь получала пособие и тут же его пропивала. Опека была у них месяц назад и отчиталась перед начальством, что у них все хорошо, – рассказали журналистам местные жители.

Тревогу по поводу попавших в беду детей забил их сосед Рустем. Пока Регина была в бесконечных запоях, именно он приглядывал за мальчиками и девочкой и кормил их.

– Если ты детьми не займешься, я их лучше в детдома сдам. Мне их не оставят, но в детдоме им будет лучше, чем с тобой. Деньги детские хватит воровать, – назидал он нерадивую мамашу.

В какой-то момент терпение Рустема лопнуло, и он обратился к волонтерам и рассказал, что творится в семье. Те уже передали информацию органам опеки – и дело дошло до МВД.

– В доме, находящемся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, выявлены пятеро детей в возрасте от 4 до 14 лет. Мать в этот момент отсутствовала. Также установлено, что женщина злоупотребляет спиртными, не работает и неоднократно оставляла детей одних на длительное время, в том числе в антисанитарных условиях и без продуктов, – передали в пресс-службе МВД Башкирии.

Полицейские забрали детей. Сейчас все ребята находятся в приюте. Их обеспечили едой, уходом и медицинской помощью. Они проходят курс психологической реабилитации. Как оказалось, все, даже самые младшие, курят. А читать не умеет никто. Рустем сказал, что под опеку их взять не сможет. Судьба у него была непростой, и с его биографией детей ему попросту не дадут.

К делу также подключились прокуратура и Следственный комитет. СК по Орджоникидзевскому району завел сразу два уголовных дела – о неисполнении обязанностей по воспитанию детей и халатности органов опеки.

