Башкирия объявила о массовом внедрении ИИ в госуправление и экономику

В Уфе прошла стратегическая сессия по внедрению искусственного интеллекта в Башкирии. Мероприятие было организовано на площадке Межвузовского кампуса и собрало порядка 250 человек. Среди них чиновники, представители предприятий и организаций из банковской сферы, здравоохранения, науки и образования, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий.

«ЛИБО МЫ СТАНОВИМСЯ УСПЕШНЫМИ, ЛИБО СУЩЕСТВЕННО ОТСТАНЕМ»

На сессии выступил и глава республики Радий Хабиров: он обозначил ключевые задачи по внедрению ИИ.

– Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и уже становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Либо мы идём в эту сферу и становимся успешными, либо существенно отстанем, – сказал руководитель региона.

В связи с этим Радий Хабиров объявил о создании специального Совета по цифровой трансформации и развитию технологий искусственного интеллекта в Башкирии. Также глава республики объявил о назначении федерального эксперта Олега Ли заместителем премьер-министра республики. Он и будет курировать направление ИИ.

– Мы не будем начинать «с нуля», республика имеет хорошую базу. В медицине ИИ применяется в лабораторной диагностике, анализе КТ, МРТ, рентген-снимков и проекте «Цифровой ФАП», который признан одним из лучших в России. В промышленности ИИ используется для контроля скважин и точности производства авиационных деталей, а в сельском хозяйстве – для автоматизации процессов и аналитики, – сказал Радий Хабиров. – Искусственный интеллект будем внедрять огнём и мечом. Сопротивление изменениям неизбежно, особенно в системе государственного управления. Однако мы намерены действовать жёстко и системно.

Глава Башкирии поручил министерствам и ведомствам определить конкретные направления внедрения ИИ. Чиновники должны будут представить свои собственные программы.

– Фрагментарные успехи недостаточны. Необходимо сформировать целостную инфраструктуру, экосистему и, по сути, рынок для IT-компаний и разработчиков ИИ-решений, – отметил Радий Хабиров. – Ещё одна задача – сформировать доверие общества к искусственному интеллекту и объяснить его практическую пользу. Для этого планируем провести масштабную информационно-разъяснительную кампанию. Особое внимание уделим школам и подготовке педагогов.

Радий Хабиров также подчеркнул, что Башкирия будет участвовать в федеральных программах и пилотных проектах, чтобы получить поддержку по нацпроектам в части ИИ.

ПРЕДПРИЯТИЯ С ИИ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

Новоиспеченный заместитель премьер-министра Башкирии Олег Ли, ответственный теперь за ИИ в регионе, тоже выступил на сессии. В своем выступлении он обозначил приоритеты внедрения технологий в экономику, образования и госуправление.

– Очень важно донастроить меры поддержки и действующие в республике преференциальные режимы, уделив особое внимание предприятиям, которые внедряют или только планируют внедрять такие технологии. Проактивно подойдем к вопросу ИИ-трансформации органов власти. Именно система госуправления должна стать одним из главных драйверов развития ИИ в регионе, – подчеркнул Ли. – Мы должны сформировать такой план внедрения, результаты которого не заставят себя долго ждать. Работать будем открыто с привлечением научного, бизнес- и экспертного сообщества.

Далее участники стратегической сессии обсудили перспективы использования технологий искусственного интеллекта в различных отраслях. В том числе в здравоохранении (интеллектуальная система принятия врачебных решений, которая анализирует медкарты), промышленности (система предотвращения аварий) и сельском хозяйстве (камеры технического зрения для отслеживания доступности корма животным).

В завершение мероприятия Радий Хабиров объявил, что Башкирия создаст большую программу по развитию ИИ.

– Это будет серьёзный документ с источниками финансирования и последовательными этапами реализации, – резюмировал глава республики.