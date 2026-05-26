Жители Нефтекамска поделились кадрами урагана. Фото: соцсети

26 мая на северо-запад Башкирии обрушился ураган – больше всего досталось городу Нефтекамску. Рассказываем и показываем, какие были последствия у стихии.

Ураган в Нефтекамске. 26.5

В Нефтекамсе поднялась стихия. 26.5

Сильный ветер в Нефтекамске поднялся во второй половине дня. Его на себе тут же ощутили строители одной из высоток. Порывы стали сносить отделку многоэтажного дома, инструменты рабочих и расходные материалы.

Ураган в Нефтекамске сносит стройматериалы. 26.5

В другой части города жертвой сильного ветра стал торговый центр. У комплекса «Эссен» погнулась вывеска одного из магазинов.

Ветер погнул вывеску ТЦ. Фото: соцсети

А в районе Марино порывы сорвали облицовку 5-этажного дома.

Облицвоку дома сорвал ураган в Нефтекамске. 26.5

За городом, где ветру было где разгуляться, упала даже остановка общественного транспорта – это случилось в селе Крым-сараево.

Останока прилегла. Фото: соцсети

Повалила стихия и несколько деревьев. Некоторые из них попадали на машины и проезжую часть.

Упавшие деревья падали на проезжую части и авто

В Николо-Березовке из-за урагана одно насаждение повредило разом и электропровод, и два забора – у парка и частного дома.

Дерево рухнула на провода и заборы в Нефтекамске. 26.5

По данным МЧС, непогода в ближайшие сутки продолжит гулять по Башкирии. Скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. Стихия заденет и столицу республики Уфу. С соответствующим предупреждением выступило Управление гражданской защиты города. Так, уже сейчас, порывами ветрами было повалено дерево на улице Бессонова.

