В среду, 27 мая, мусульмане отметят Курбан-байрам – священный и один из самых почитаемых праздников в исламе. Он символизирует милосердие и духовное очищение. В этот день принято принимать гостей и навещать родных и близких, дарить подарки.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА КУРБАН-БАЙРАМ 27 МАЯ 2026 В УФЕ

Для Башкирии Курбан-байрам считается выходным. В этот день намазы и молитвы пройдут в 25 мечетях Уфы (их список представлен чуть ниже). В мечети «Ляля-тюльпан» в 9:00 начнется праздничная проповедь Верховного муфтия России Талгата Таджуддина. Её будут транслировать на все регионы страны. Начало – в 9:00.

Кроме того, мэрия Уфы подготовила праздничную программу в честь Курбан-байрама – «Курбан Халяль Фест». Мероприятие будет проходить на площадке мечети «Ляля-тюльпан» с 11:00 до 16:00. Власти обещают праздничный концерт, халяльный фуд-корт, детские развлечения и спортивные игры, в том числе корэш и стрельба из лука. Всех посетителей угостят бесплатным пловом.

Как и раньше, в башкирской столице на Курбан-байрам будут работать две специализированные площадки, где верующие по сложившейся традиции смогут принести в жертву барана: перед торговым центром «Караван» на улице Пригородной, 55, а также на Северном автовокзале. В обоих местах будет обеспечен строгий ветеринарный контроль.

ПЕРЕКРЫТИЕ УЛИЦ НА КУРБАН-БАЙРАМ 2026 В УФЕ

В связи с мусульманским праздником в Уфе будут ограничивать движение на дорогах. Так, 27 мая с 6:00 до 15:00 перекроют улицы:

– Тукаева (между Цюрупы и Зайнуллы Расулева);

– Мустая Карима (между Чернышевского и Коммунистической).

Также недоступными будут для стоянок парковки по улице Комарова рядом с мечетью «Ляля-тюльпан».

В мэрии напомнили, что все платные парковки в городе по случаю праздника 27 мая будут бесплатными.

ПОГОДА НА КУРБАН-БАЙРАМ 27 МАЯ В УФЕ

Погода на Курбан-байрам в Уфе не обойдется без неприятных сюрпризов. По городу пройдут небольшие дожди, но зато дневная температура воздуха упадет с прежних +30 до +24, +26 градусов. В целом в башкирской столице ожидается облачность, а к концу дня прогнозируется гроза.