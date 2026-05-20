«Подбежала и стала просить о помощи»: лошадь привела людей к своему жеребенку, который попал в беду

Жеребенок застрял между двух берез, а его мама не находила себе места от беспокойства. Фото: Сагитзян Идиятуллин

На днях в соцсетях разлетелось видео спасения жеребенка, застрявшего между стволов двух деревьев. Его мама сама позвала на помощь и привела людей. О том, как проходила операция спасения, «КП-Уфа» рассказал известный башкирский конезаводчик и блогер Сагитзян Идиятуллин.

«ПОДБЕЖАЛА И ГРОМКО РЖАЛА»

Вечером 18 мая фермер совершал обычную поездку по полям с осмотром своего табуна, от косяка к косяку (косяк – это группа лошадей во главе с одним жеребцом – Ред.). На одном из переходов заметил кобылу, которая прибежала к машине.

- Она подбежала к нам, громко ржала и таким образом просила о помощи, - рассказывает Сагитзян Идиятуллин. – Я смотрю и понимаю, что у нее есть жеребенок, вымя набухшее. Затем кобыла побежала вперед, как бы показывая путь, а мы поехали за ней.

Когда мужчина подъехал к месту, куда привела его лошадь, стала понятна причина ее беспокойства. Ее жеребенок, примерно двух недель от роду, застрял между двух берез и никак не мог выбраться сам. Сагитзян вышел из машины, подхватил жеребенка с одной стороны, приподнял его и помог освободиться.

- Увесистый был малыш, - улыбается фермер. – Как вытащил его, они с мамой сразу убежали с радостным ржанием. Вот такой хэппи-энд получился.

По признанию Сагитзяна Идиятуллина, это уже не первый подобный случай, когда лошадь обращается к нему за помощью. Поэтому фермер не удивился, а сразу все понял и поспешил на помощь.

ПОТОМСТВЕННЫЙ КОНЕЗАВОДЧИК И БЛОГЕР

Сагитзян Идиятуллин - известный блогер, фермер и потомственный конезаводчик. В селе Улу-Теляк он держит большое ранчо, где всю свою жизнь занимается разведением эталонных аборигенных пород.

- Именно эталонных, - отмечает Сагитзян. - Не просто башкирских. У нас же сейчас любую лошадь на территории Башкирии можно считать башкирской, но это не так. У нас хозяйство с четкой идеологией, четкими критериями отбора и отдельным селекционным достижением. Эталонная лошадь – значит, отборная, самая лучшая.

Фермер признается, что ему уже и раньше приходилось помогать лошадям. Фото: личный архив героя публикации

Конезаводческое племенное хозяйство Сагитзяна «Ранчо на Урале» очень известно в наших краях. Десятилетиями там успешно ведется системная работа по сохранению и селекционному улучшению башкирской породы лошадей. Результатом этой ежедневной кропотливой работы стал нынешний табун, насчитывающий более полутора тысяч голов. Это один из самых больших табунов на Урале. Кроме лошадей, там живут козы, овцы, медведи, верблюд и другие животные. Также там есть все условия для туристического и семейного отдыха: комфортные домики, баня, чан, беседки на берегу озера.

Кстати, именно на ранчо известная башкирская музыкальная группа Ay Yola снимала сцену с табуном лошадей для своего клипа на песню Homay.

- Сцену снимали вечером на закате после выступления группы в Уфа-Арене, - вспоминает Сагитзян. – Все было быстро, четко, профессионально. Земля трясется, акбузаты несутся. Это было очень эпично!

Чтобы выложить слово "Россия" фермеру понадобилось 1,5 лошадей. Фото: Минсельхоз РБ

А еще напомним, что этой весной блогер прославился своим оригинальным поздравлением женщин с 8 марта, выложив (а точнее выстроив) поздравительную надпись из тысячи лошадей. Тогда ему пришлось вырыть в снегу траншеи и выложить туда овес, чтобы лошади встали так, как надо. А в феврале 2024 году фермер отличился, выложив слово «Россия» из 1,5 тысяч лошадей башкирской породы.

