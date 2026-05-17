Нашли мертвым спустя 15 дней: завершились поиски молодого отца из Башкирии

В Кигинском районе Башкирии завершились поиски 27-летнего Ленара Г. Молодого мужчину искали 15 дней.

Как рассказала «КП-Уфа» родственница Ленара, он приехал вместе с супругой Камилой и 8-месячной дочкой в деревню Юсупово – погостить у родных.

Ночью 1 мая мужчина решил прокатиться на своем мотоцикле и выехал на улицу Мостовую. Она пролегает на окраине населенного пункта и выходит на мост через реку Киги. Там и случилась трагедия. Не справившись с управлением впотьмах (у мотоцикла не работала фара), Ленар слетел с байка и упал прямо в реку. С тех пор его никто не видел. Только на берегу нашли его двухколёсный транспорт, галоши и шапку.

– Поиски начали сразу. Всю ночь искали, а потом и весь день. Затем МЧС подключалось, искали на моторной лодке до реки Ай. Вместе со спасателями полиция прочесывала близлежащую местность – всё безрезультатно. В МЧС сразу сказали, что он попал в реку Ай, куда река Киги впадают. Там течение сильное. А водолазы не стали спускаться, потому что вода грязная, – говорили местные жители, знакомые с ситуацией.

Людей для поиска Ленара не хватало, и местные жители на днях решили объединиться, чтобы искать его своими силами. Уже подготовили все необходимое – от провизии до лодок, – и собирались выдвигаться 16 мая. Но накануне супруге мужчины сообщили, что его нашли мертвым. Как выяснилось, тело всплыло в 10 километрах вниз по течению от места пропажи.

Теперь семья Ленара готовится к похоронам. Простятся с ним на следующей неделе.

Известно, что молодой человек работал вахтовиком. Трудился на севере помощником бурильщика. У своих родителей он был единственным ребенком.

