В Уфе официально открыли мотосезон: на старт вышли сотни байкеров

Фото: администрация Калининского района

В Уфе 16 мая официально открыли мотосезон. К полудню у Дворца машиностроителей собрались мотоциклисты и любители езды на двухколесном транспорте. Всего на площади перед ДК было несколько сотен человек.

Согласно планам организаторов, в 14:00 мотоколонна должна была начать движение по улицам города. Однако в этом году маршрут изменили: вместо традиционного проезда через центр Уфы участники направились за пределы города — на турбазу «Берлога».

Колыбель мотоспорта

В мотопробеге принял участие премьер-министр Башкирии Андрей Назаров

В открытии мотосезона принял участие премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он поделился впечатлениями, назвав участие в мероприятии «непередаваемыми ощущениями». «Мы гордимся званием колыбели отечественного мотоспорта», — заявил Андрей Назаров. По его словам, еще в 1960-х годах Уфу называли родоначальницей советского спидвея и всесоюзной столицей трековых гонок.

По словам главы правительства, у мотобратства особая энергия. Андрей Назаров отметил, что мотоциклисты — это свободные и дисциплинированные люди, которые всегда готовы прийти на помощь своим товарищам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.