16-летняя Диана из башкирского села Иглино стала новой героиней нашумевшего реалити-шоу «Мама в 16» (16+) на телеканале «Ю». Она оказалась одной из самых своенравных и требовательных участниц сезона – и уже успела вызвать негативную реакцию аудитории. Как развивалась её история раннего материнства и за что девушку раскритиковали пользователи, читайте в материале «КП-Уфа».

«БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВСЕ МОИ КАПРИЗЫ»

Диана родилась в полной обеспеченной семье: мама юрист, папа ремонтирует автомобили. Родители всегда относились к ней как к принцессе. Никогда ни в чем не отказывали и баловали. Характер у юной девушки сложился непростой, и она сама это понимает.

– Я капризная и упрямая. Если мне отказывают, злюсь и обижаюсь, пока не добьюсь своего, – говорит Диана.

В 7 классе она узнала, что у нее диабет первого типа. Девушке приходится следить за сахаром, принимать инсулин и ограничивать себя в еде. На расходники и лекарства её семья тратит порядка 30 тысяч каждый месяц.

Занятия в школе Диана часто прогуливала, прикрываясь, по ее собственному признанию, болезнью. За это её даже ставили на учет в ПДН. После 9 класса девушка поступила в колледж на юриста, но не задержалась там. Ей было скучно на парах, хотелось гулять, и Диана отчислилась.

– Пока ровесники скучали за партами, я веселилась и строила отношения. Я знаю, что я привлекательная, красивая, добрая, заботливая, умная. На меня парни обращают внимание, и их девушек это бесит, – смеется Диана.

После неудавшейся учебы девушка работала в пунктах выдачи заказов, меняя один ПВЗ на другой. А потом познакомилась в соцсетях со своим будущим парнем и уволилась.

Андрею 17 лет, он старший из пяти детей в полной семье. Учится в 11-м кадетском классе и всегда мечтал поступить в летное училище в Краснодаре.

– Понравилась красивая форма. Все простые, а у меня статный мальчик, – хвастается Диана своим возлюбленным. – У меня много поклонников, поэтому к первому свиданию я не отнеслась серьезно. Меня зацепило, что Андрей мечтает стать летчиком. Это перспективная и высокооплачиваемая профессия. С этим парнем обеспечено хорошее будущее. Поэтому я стала с ним встречаться. Будет терпеть и выполнять все капризы.

Родители обоих подростков были недовольно выбором своих детей. Мама Андрея говорила, что Диана ничем не занимается и избалованный ребенок. А вот мать и отец Дианы сочли её парня «слишком мягким и домашним, а их дочке нужен с характером».

БЕРЕМЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ

Первая близость у Андрея и Дианы случилась через два месяца отношений.

– До Андрея у меня уже был опыт. А вот у него до меня девушек не было, и это было видно… Мы никогда не предохранялись. Думали, ничего не будет, – признается девушка.

Спустя три месяца у Дианы появились признаки беременности. Тест, который она сделала в туалете торгового центра, показал три полоски. Пара сразу решила оставить ребенка. Андрей сказал, что они справятся, ведь он сам вырос в большой семье.

Сразу говорить родителям о своем положении Диана побоялась. Сначала сказала деду Зинуру, с которым у нее хорошие и доверительные отношения. Пенсионер поддержал внучку, а потом собрал на разговор обе семьи, где и объявили о беременности. Родители с обеих сторон, мягко говоря, были не в восторге.

Андрея позвали жить в родительский дом Дианы. Планы поступить в летное училище ему пришлось отложить. Для его семьи это стало ударом, ведь они уже подготовили необходимые документы.

– Я его не отпустила учиться, потому что все мои капризы раньше выполняли мама и папа, а теперь черед Андрея наступил. Я не знаю, куда он пойдет учиться. Это уже дальше его выбор, пусть думает сам, – твердо заявила девушка.

В доме у Андрея и родителей Дианы часто случались конфликты. Её отец установил правило: спят они раздельно, потому что «молодые еще, 18 лет нет». И Диана, и её семья требовали от Андрея начать зарабатывать деньги.

– Когда нормально зарабатывать начнешь? Тысяч 300 надо зарабатывать. Если человек захочет, зарабатывать будет. Он найдет выход, – «пилила» парня Диана.

После череды ссор Андрею все надоело, и он уехал к себе домой, Диана поехала вместе с ним. Тут уже девушке пришлось столкнуться с суровым бытом.

– Я еще и убираться буду? Для меня это оскорбительно и обидно, – возмущается Диана. – Бабушка обращается, как с прислугой. Заставляет работать в свинарнике и курятнике. Создали условия, в которых я жить не могу. И вообще дома у Андрея невозможно находиться: кто-то плачет, кто-то пролил сок на диван, телевизор орет. Мы постоянно уходим гулять.

В итоге пара уехала поселилась в квартире родственницы девушки. А ее дед помог Андрею устроиться на работу грузчиком в магазине с зарплатой в 40 тысяч. Но вскоре парня оттуда уволили – не справился. На помощь пришли родители Дианы – давали деньги, привозили продукты.

Беременность у девушки, несмотря на диабет, протекала сносно, если не считать токсикоз. Очередное УЗИ показало, что у молодых родителей будет дочь, и они вместе начали готовиться к появлению малышки. Но и тут не обошлось без конфликтов – Диана требовала купить коляску за 170 тысяч, но у ее парня попросту не было этих денег. Андрей тщетно призывал ее «спуститься на землю и смотреть на мир трезво». Сама же девушка требовала, чтобы он устроился на две или даже три работы, лишь бы у дочери все было новое.

Когда Андрей принес детские вещи от своей семьи, Диана сделала вид, что взяла их, а на самом деле выбросила на помойку. Коляску в итоге купил дед девушки, а кроватку – ее родители.

Отношения пары были напряжены и из-за взаимной ревности. Андрею не нравилось, что Диана отвечает в соцсетях другим парням, а та была недовольна, что у него есть девушки в друзьях. На какое-то время пара даже разошлась, но во время примирения Андрей сделал Диане предложение. Это случилось на улице: встал на колено и вручил кольцо.

– Предложение мне понравилось, но я мечтала совсем о другом. Что он позовет своих друзей на машине, будет салют, музыка… – вздыхает Диана.

А вот ее родители оказались очень недовольны решением ребят пожениться, ведь у Андрея нет постоянной работы. И даже поставили условие – пока не устроится, никакой свадьбы не будет.

РОДЫ

Роды у Дианы начались раньше срока. На скорой помощи ее отвезли в роддом вместе с мамой. Андрей не смог присутствовать, потому что не сдал анализы заранее.

Схватки девушка переживала тяжело. Эпидуральную анестезию тоже удалось сделать не сразу из-за высокого сахара в крови. В итоге через 12 часов на свет появилась девочка с весом 3500 и ростом 53 см. Малышку назвали Аделиной. К счастью, диабет дочери не передался, и через 3 дня ее вместе с Дианой выписали домой.

После родов Андрей снова стал жить в доме родителей Дианы, чтобы помогать с ребенком. Дед девушки договорился, чтобы парня вновь взяли на ту же работу грузчиком.

– Андрей заботливый папа. Я не ожидала, что он вообще будет помогать, ночью вставать. Стал меньше спорить со мной, – улыбается Диана.

Поскольку ребята так официально не поженились, по совету матери Диана не стала вписывать Андрея в свидетельство о рождении дочки и дала ей свою фамилию. Аргументировала это тем, что будет получать пособия как мать-одиночка.

– Как распишемся, сразу же документы поменяю, и у Аделины ты будешь вписан как папа, – поставила условия девушка.

– То есть ты за 10 тысяч [в качестве пособия] моего ребенка ты лишила отца, – недоумевал Андрей.

Диана в свою очередь призналась, что вообще не уверена, что их отношения дотянут до свадьбы. На это парень заявил, что, если она так и продолжит к нему относиться, он просто уйдет.

– Кто бы что не говорил, а я умею добиваться своего. У моей дочки будет прекрасная жизнь. С Андреем или без него, хотя я готова дать ему еще один шанс, - говорит Диана.

В конце программы девушка призналась, что не справилась бы с материнством без помощи родителей, а также призвала других девочек, оказавшихся в такой же жизненной ситуации, быть аккуратными.

РЕАКЦИЯ АУДИТОРИИ

Посмотревшие выпуск зрители в комментариях критично высказались о Диане за ее заносчивый и непростой характер. А Андрея, напротив, пожалели и посоветовали бежать подальше. Публикуем самые популярные комментарии к выпуску.

– Андрюха, мы искренне поддержим тебя, если ты будешь тем самым, который вышел за хлебом и не вернулся…

– Бедный парень. Хороший, воспитанный молодой человек связался с наглой девочкой.

– Андрюха, беги из этой семейки! Иди к своей мечте, стань лётчиком!

– Тот случай, когда героиня неприятна «снаружи» и «внутри». Удачи Андрею.

– Самая бесячая девочка за последние серии… Жалко Андрея, долго держался.

– Это ужасно, но хочется просто пожелать парню забыть эту девочку как страшный сон. Платить алименты, общаться и поддерживать ребенка, но с этой дамой не связывать свою жизнь.

– Почему эти малолетки, которые ни дня нигде не работали, всегда хотят все самое дорогое и лучшее? Один день в жизни хотя бы поработали и узнали, что означает зарабатывать деньги.

– Весь выпуск была надежда, что Андрей уйдет от неё. Такая наглая особа.