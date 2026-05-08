На старте великих побед

Проблема аварийного школьного спортзала в Михайловке, существовавшая долгие годы, получила решение на прямой линии с Главой Башкортостана Р. Хабировым. Директор местной школы Елена Гильманова обратилась к Радию Фаритовичу с просьбой о помощи в восстановлении здания.

К решению задачи подключились ООО «Салаватское» и партнер предприятия - Русская медная компания. После изучения состояния аварийности спортзала было принято решение построить рядом с образовательным учреждением новый спортивный объект. Благотворительный фонд РМК взял на себя финансирование строительства. На площадке уже начаты подготовительные работы. Скоро на этом месте появится современное сооружение, которое станет не просто центром для активного отдыха и занятий спортом, но и значимым объектом, преображающим облик села Михайловка.

Важным этапом, предшествовавшим исторической закладке первого камня в основание будущего спортивного объекта, стало заключение трехстороннего договора. В торжественном подписании документа приняли участие глава Абзелиловского района Айрат Аминев, руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова и Станислав Тарасюк, директор подрядной организации ООО «Уральское управление строительством».

После подписания в селе Михайловка на месте будущего спортзала состоялась церемония закладки первого камня и капсулы времени с посланием для будущих поколений. Приветствовали участников важного события Айрат Аминев, Мария Горшкова и директор компании «Салаватское» Тагир Бахтигареев. На первом камне была установлена памятная табличка с надписью: «Капсула времени заложена 8 мая 2026 года в честь начала строительства физкультурного зала с. Михайловка, Абзелиловский район. Вскрыть в декабре 2046 года».

Приветствовал участников праздника глава района Айрат Аминев:

— Вы помните, как обращались на прямую линию к Радию Фаритовичу Хабирову. Вас услышали. Спасибо нашим инвесторам — они активно помогают району и социально поддерживают такие проекты. Без них этот зал не начали бы строить. Сегодня мы заложим первый камень и капсулу времени. В эту капсулу мы оставляем послание для тех, кто будет жить в Михайловке через много лет. Пусть они знают: в 2026 году мы начали строить этот зал для вас, для вашего здоровья и будущего.

Руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова выразила искренние пожелания: «Сегодня мы собрались здесь по очень хорошему поводу. Одним из основных направлений деятельности Русской медной компании, которые реализуются через Благотворительный фонд – это поддержка детского, юношеского, профессионального, любительского спорта. Основной принцип - сделать спорт доступным для всех категорий населения. Наша компания построила большое количество спортивных объектов на территории Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей и Хабаровского края. Хотим реализовать проект и в с. Михайловка, который будет востребован среди местных жителей. Желаю взрастить успешных спортсменов в стенах нового физкультурного зала, улучшить здоровье и приобщить молодое поколение к здоровому образу жизни!»

Выступил на торжественной церемонии и директор компании «Салаватское» Тагир Бахтигареев: «Скоро на этом месте появится современный физкультурный зал благодаря поддержке Благотворительного фонда нашего партнера – Русской медной компании. Именно они финансируют его строительство, первый камень которого и будет сегодня заложен. Внутри камня мы поместим капсулу времени с посланием будущим нашим потомкам. Его они смогут открыть и прочитать через 20 лет в 2046 году. Мы уверены, что новый физкультурный зал станет гордостью нашего Абзелиловского района и принесет много пользы всем его жителям! Здесь будут расти будущие чемпионы, крепнуть дружба и создаваться новые спортивные традиции».