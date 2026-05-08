Как улучшить самочувствие при смене погоды? В Центре доктора Бубновского поделились советами для метеозависимых

Знакомо ли вам состояние, когда с приходом весны вы чувствуете себя словно выжатый лимон? Дело в том, что каждая смена сезона запускает в организме человека процессы адаптации. Перепады температуры, изменение светового дня и ритма жизни – все это отражается на общем самочувствии, но в первую очередь реагирует именно нервная система. Отсюда – слабость, упадок сил и прочие неприятные симптомы.

О том, как быстро вернуть себя в форму и зарядиться бодростью при сезонных обострениях метеочувствительным людям, рассказал профессор, доктор медицинских наук,автор методики профилактической кинезитерапии, основатель и руководитель «Центра Доктора Бубновского» Сергей Бубновский.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ СЕЗОННЫЕ ОБОСТРЕНИЯ?

Метеозависимость – вовсе не миф. С сезонными обострениями сталкивается множество людей, причем не только пенсионеры, но и молодежь. Многие идут в аптеку за «волшебной таблеткой», даже не пытаясь для начала разобраться – а что именно происходит с организмом в этот момент.

Как объясняет профессор Сергей Бубновский, все сезонные обострения связаны с вегетативной нервной системой. Особую роль в этом процессе играет блуждающий нерв (nervus vagus) - главный регулятор парасимпатической нервной системы. При изменении погоды он помогает организму перестроиться, но при высокой чувствительности может вызывать неприятные симптомы, такие как учащение пульса, снижение давления, слабость, вплоть до потери сознания.

- В этот период очень важно уделить внимание своей системе кровообращения. Наше тело – это замкнутый круг, и, как правило, кровь застаивается в нижних конечностях. Нужно разогнать кровоток, ведь свежие эритроциты (красные кровяные тельца, которые переносят кислород – Ред.) – это всегда прилив энергии, - объясняет профессор.

По словам доктора Бубновского, движение – главный помощник в борьбе с сезонными обострениями. За счет несложных физических упражнений, которые может выполнить каждый, улучшается гемодинамика, ткани получают больше питания, и организму легче справляться с нагрузкой.

УПРАЖНЕНИЕ №1. ПРИСЕДАНИЯ

Встаем к опоре, идеальный вариант – шведская стенка. Держимся за опору вытянутыми руками, спина – прямая, ноги – на ширине плеч. Смотрим вперед и начинаем приседать как можно ниже. Во время приседания делаем вдох, а когда поднимаемся – выдох со звуком «Ха!». В этот момент наша диафрагма работает как помпа и помогает перекачивать кровь от ног к сердцу и голове.

Упражнение нужно выполнять не менее 20 раз, лучше 30-50 повторов.

УПРАЖНЕНИЕ №2. ПРЕСС В ВИСЕ

Для этого упражнения нам понадобится турник или любая перекладина. Нужно повиснуть, ноги вытягиваем чуть вперед, а потом начинаем подтягивать колени к животу. В этот момент позвоночник растягивается, идет прилив крови к голове, сразу ощущается приток энергии. Для достижения эффекта достаточно выполнить это упражнение 5-6 раз.

УПРАЖНЕНИЕ №3. РАСТЯЖКА

Упражнение нужно выполнять у неподвижной опоры. Упираемся ногами в стойку, таз отклоняем назад. Держимся вытянутыми руками за опору и потихоньку опускаемся вниз, максимально растягивая позвоночник, и поднимаемся в исходную позицию. Затем ставим руки ниже и снова опускаемся, за счет чего растяжка становится более глубокой. И снова опускаем руки и опускаемся, чтобы достичь максимальной растяжки. Важно – во время выполнения упражнения нельзя сгибать колени!

Закончить выполнение упражнений лучше контрастным душем, который тоже подарит заряд энергии.

- Также очень важно соблюдать режим сна и отдыха. Необходимо спать хотя бы 6-8 часов в сутки, желательно в одно и тоже время, чтобы не сбивать ритм. Также необходимо следить за своим режимом питания, есть больше овощей и белка. Ну и в-третьих, это хорошее настроение, которое поможет справиться с любым дискомфортом, - советует профессор Сергей Бубновский.

