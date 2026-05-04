«Теперь будем молиться»: годовалому малышу Лёве из Уфы, которому требуется пересадка легких, закрыли сбор в 52 миллиона

Для родителей Лева - долгожданный первенец, и они верят, что их сынишка обязательно поправится. Фото: предоставлено "КП" семьей Григорьевых

На днях «КП-Уфа» писала о мальчике из Уфы, у которого обнаружили редкое и смертельно опасное заболевание - гистиоцитоз легких, или как его еще называют, иммунный рак. Годовалому Льву Григорьеву может помочь только трансплантация легких - операция, которую детям не делают в России, но такой опыт и возможности есть у врачей в Индии. Стоимость операции со всеми подготовками оказалась огромной - 52 миллиона рублей. Родители открыли срочный сбор, который с помощью неравнодушных людей удалось закрыть в рекордно короткие сроки. Этой радостной новостью и дальнейшими планами с нашими читателями поделились родители Левы.

ДИАГНОЗ СТАЛ НАСТОЯЩИМ ШОКОМ

Страшный диагноз маленького Левы стал настоящим шоком для его родителей. Беременность мамы протекала идеально, и до года ребенок рос и развивался, даже опережая сверстников. Однако в феврале этого года родители заметили, что сын стал неровно дышать по ночам, появилась одышка после любой активности. Инна и Дмитрий Григорьевы сразу же обратились к врачам, обследования показали, что у Левы – гистиоцитоз легких. К тому моменту состояние ребенка ухудшилось: дышать самостоятельно он уже не мог, поэтому его перевели на аппарат ИВЛ. Медлить было нельзя. Врачи делали все возможное, чтобы поддерживать в маленьком сердечке жизнь, а родители не сдались, и нашли способ помочь сыну.

История маленького Левы облетела всю страну и затронула сердца миллионов людей. Был создан специальный сайт помощи, благотворительный фонд тоже открыл сбор. Блогеры выкладывали информацию в своих аккаунтах, тысячи людей делали репосты и переводы, сотни читателей «КП-Уфа» откликнулись на призыв, к сбору присоединился даже рэпер Моргенштерн*.

СБОР ЗАКРЫТ

И, наконец, родители Левы сообщили радостную новость: сумма собрана, сбор закрыт. Дмитрий и Инна бесконечно благодарны каждому человеку, который помог и подарил их сыну шанс дышать и жить. Это настоящее чудо, которое в очередной раз доказывает, что вместе мы - сила, а маленькой помощи не бывает.

Перелет в Индию запланирован на утро 5 мая самолетом Роскосмоса Ту-204.

- По прилете в Индию Льва сначала осмотрят местные врачи, после чего он будет поставлен в очередь на донорство, - рассказал Дмитрий, отец мальчика. – Теперь будем молиться, чтоб донорский орган нашелся как можно быстрее.

«КП-Уфа» искренне желает, чтобы перелет, лечение и операция прошли успешно. Лева, дыши!

*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов