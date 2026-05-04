Фото: Аккаунт Константина Толкачева в соцсетях

Сегодня ночью, 4 мая, после долгой болезни скончался председатель Государственного Собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев. Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

УМЕР ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КУРУЛТАЯ БАШКИРИИ КОНСТАНТИН ТОЛКАЧЕВ: ПРИЧИНА СМЕРТИ

Руководитель республики заявил, что Толкачев долгое время боролся с тяжелой болезнью и до конца сохранял мужество. По словам Хабирова, спикер Курултая прошел сложное лечение и операцию в клинике Бурназяна в Москве, но спасти его не удалось.

– Как генерал прожил свою жизнь достойно, очень достойно. Он и ушел очень достойно. Мы выражаем все соболезнования Нине Николаевне, родным и близким. Нам с вами задача – достойно его проводить, – заявил Радий Хабиров.

Руководитель региона поручил созвать специальную комиссию по организацию похорон.

– Нужно доставить тело из Москвы (этим уже занимается наше представительство). В ближайшие дни определим дату прощания и предадим земле. Воинские почести организуем – он же генерал. Людей проститься с ним придет много. К этому надо готовиться, – добавил глава Башкирии.

После этого на совещании была объявлена минута молчания.

БИОГРАФИЯ КОНСТАНТИНА ТОЛКАЧЕВА

Константин Толкачев родился 1 марта 1953 года в Новокузнецке Кемеровской области. Он получил высшее образование в Рязанской высшей школе МВД СССР, имел воинское звание генерал-майора внутренней службы в отставке, был доктором юридических наук и профессором. Также входил в состав Академии военных наук и Российской академии юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1970 году подручным сварщика на Кузнецком металлургическом комбинате. С 1977 по 1996 год занимал руководящие должности в МВД России, а в 1996–2003 годах возглавлял Уфимский юридический институт МВД.

– Это был выдающийся политический деятель России и Башкортостана, 27 лет бессменно возглавляющий Парламент Республики и сделавший очень много для его становления и развития, – заявил депутат Курултая Рустем Ахмадинуров.

