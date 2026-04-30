Судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе оказалась на развилке: озвучено неожиданное предложение о будущем символа республики

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил еще один вариант восстановления памятника национальному герою Салавату Юлаеву в Уфе. Если изначально планировалось реконструировать текущий монумент, то теперь рассматривается возможность создать совершенно новый, но внешне полностью идентичный старому. Почему возникла такая идея, читайте в материале «Комсомолки».

«КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ»

Хабиров посетил цех, где ведутся работы над реконструкцией памятника Салавату Юлаеву, на минувших выходных. По словам руководителя региона, решение обновить монумент было непростым, но правильным и своевременным – в противном случае республика могла и вовсе его потерять, он бы попросту рассыпался. Глава Башкирии отметил, что состояние самой большой конной статуи в России, которую сняли с постамента в ноябре прошлого года, – «критическое». И даже хуже, чем предполагалось изначально, при первых обследованиях и демонтаже.

– Трещину идут уже по основному материалу. Весь памятник находится в очень сложном состоянии – и голова, и ноги, и тело. Вот рука и туловище – здесь тоже идут разрывы, которые носят существенный характер и могут идти уже не по сварному, соединительному шву, а, соответственно, совсем по другим местам. А внутри всё сгнило. Конечно, памятник мы восстановим. Обязательно это сделаем. Но нам всем уже сейчас надо думать о том, что за памятником будет необходим уход, – сказал Хабиров.

Он также рассказал, что само качество чугуна, из которого сделан памятник, «не очень высокое», что, впрочем, не умаляет заслуг его создателей. «Время тогда было другое, сложное», объяснил руководитель региона.

РАЗВИЛКА

Хабиров предложил два пути, которые определят дальнейшую судьбу монумента на высоком берегу реки Белой. Первый вариант – реставрация как есть. При этой работе около 60-70% поверхности памятника будут отливаться по новой.

– По сути, мы принесём новые детали из нового чугуна и будем собирать. Обязательно внутри обновим практически все стяжки болтами, это тоже понятно. Этот памятник, если мы его поставим, конечно, всё равно лично у меня будет вызывать тревогу, ведь останется старый чугун. А если он лопнет? Достаточно один раз. И притом памятник на шикарном месте находится, на косогоре, и, соответственно, постоянно подвергается ветровой нагрузке, – объяснил глава Башкирии.

Поэтому второй вариант возвращения памятника предполагает создание совершенно новой скульптуры из бронзы с сохранением – один в один – прежнего внешнего вида. Как пояснил Хабиров, еще за 20 лет до создания монумента – в первом проекте – его хотели отлить именно из бронзы. Этот материал и легче, и долговечнее. С ним Салават сможет простоять как 100-300 лет. Что же будет со старым памятником в таком случае? Он как никак объект культурного наследия федерального значения. При создании нового монумента его все так же предлагается реконструировать, но поставить в каком-то другом месте в Уфе и закрыть «красивым стеклянным колпаком». Так монумент можно будет сохранить от внешнего воздействия и при этом он будет виден всем.

Хабиров заявил, что отказывается единолично решать судьбу памятника.

– Он очень дорог нам всем. Поэтому здесь надо, как мне кажется, чтобы и наши специалисты, и люди, и общественные организации высказались, что с ним делать? – задался вопросом руководитель региона.

Он добавил, что сроки по установке памятника меняться не будут. Ориентир прежний – 2027 год. По его словам, возвращением монумента на место работа не ограничится: холм, на которым стоит постамент, будет укрепляться, а на территории вокруг него проведут реновацию.

– Туда мы уже закладываем деньги и, в принципе, начнём потихонечку делать определённые виды работ на площади, там, где есть фонтан, сети будем выносить и так далее, – заключил Радий Хабиров. – Надо принимать какое-то очень мудрое и, я бы сказал, судьбоносное для нашего памятника решение. Это символ народа, символ Уфы, символ Башкортостана.