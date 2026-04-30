Работа в огороде без боли в спине и суставах: в Центре доктора Бубновского Уфа рассказали, как подготовиться к дачному сезону

Весна в самом разгаре, и садоводы в предвкушении открытия огородного сезона. На окнах стройными рядами зеленеет рассада, семена закуплены, лопаты смазаны. Но вспомните прошлый год, когда уже к вечеру после первых трудовых подвигов на грядках ломило спину и стреляло в пояснице, а ноги были ватными.

Как встретить дачный сезон без боли? Специалисты Центра доктора Бубновского поделились простыми, но эффективными советами.

Не забываем про разминку.

Прежде чем начинать любые работы на грядках, важно предварительно размяться. Уделите всего 5-10 минут простым упражнениям – это могут быть наклоны, повороты, приседания – и ваши суставы скажут вам спасибо. Дело в том, что разогретые мышцы становятся более эластичными и реже травмируются, поэтому и работать становится легче.

Поднимаем тяжести правильно.

Здесь важно помнить – нужно не наклоняться, а приседать! Берете тяжелое ведро или мешок – спина должна оставаться прямой, и тогда нагрузка будет идти на ноги, а не на поясницу.

Обязательно меняем положение.

Чтобы не затекала спина и не хрустели колени, меняйте вид деятельности каждые 20-30 минут. Пропололи — разогнитесь, пройдитесь, сделайте простую зарядку.

Используйте садовый инвентарь.

Чтобы меньше наклоняться, используйте для работы тяпки, грабли и лопаты с длинными черенками. Скамеечка для прополки спасет колени и поясницу. Не пренебрегайте помощниками!

Укрепляйте мышцы заранее.

Врачи повторяют: лучшая профилактика дачных травм — регулярные занятия в течение года. Но если вы не вспоминали про разминку всю зиму, то займитесь этим прямо сейчас. До начала активных работ на участке есть еще пару недель, воспользуйтесь этим временем, чтобы помочь мышцам «вспомнить» тонус.

В Центре доктора Бубновского помогут подготовить организм к началу садовых работ.

