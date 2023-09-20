Опята, маслята и «царские» белые: куда в Башкирии отправиться за грибами в 2023 году

В этом году грибов в лесах - буквально море Фото: Иван ВИСЛОВ

На дворе сентябрь, а значит, грибной сезон в Башкирии открыт. В этом году лето было жаркое, зато осень началась с проливных дождей. Все это создало благоприятные условия, поэтому, как утверждают любители «тихой охоты», в этом году грибов в лесах очень много. Так что запасайтесь большой корзиной и читайте материал «Комсомолки» - мы подскажем самые грибные места в республике, а также поделимся полезными советами, как не перепутать благородные и съедобные грибы с ядовитыми. Главное – остерегайтесь медведей во время прогулок в лесу. В этом году их тоже много.

КУДА ЕХАТЬ, ЧТО СОБИРАТЬ

Конечно, наибольший интерес у грибников вызывают благородные грибы – белые, подосиновики, подберезовики. Некоторые в эту категорию относят лисички, рыжики и опята. Белый гриб и вовсе называют «царским» - за прекрасный внешний вид и размеры, а также отличные вкусовые качества и аромат.

Из белых грибов получаются самые ароматные блюда. Фото: "Грибники Уфа"

В большом количестве все эти грибы можно найти в лесах Нуримановского района – возле Сарвы, Павловки, Красного ключа. Грибники в соцсетях хвастаются, что находят полянки, буквально усыпанные молодыми и крепкими боровиками. Еще в тех местах можно собрать богатый урожай рыжиков и маслят.

- Ищите молодые сосновые боры, ельники - маслята и рыжики там. Либо березняк и осины – там подберезовики, подосиновики, волнушки, мокрый груздь. В тополиных посадках много груздей. Опята, как правило, растут в смешанных лесах, где много валежника, - советует грибник со стажем Александр О.

Подберезовики и подосиновики встречаются и в лесах Стерлитамакского района, туда же стоит отправляться за маслятами и рыжиками, а вот лисичек – очень мало.

Изобилие грибов в этом году наблюдается и в Иглинском районе (рядом с деревнями Балтика, Чуваш Кубово). Кроме подберезовиков, рыжиков тут можно собирать паутинники триумфальные, а через пару недель тут ожидается настоящее «нашествие» опят.

Уже пошли опята. Фото: "Грибники Уфа"

- Пошли с парой корзин в Кальтовский лес, набрали полные буквально за полчаса. Главное, не лениться и внимательно смотреть под ноги. Где один – там и целая семейка, - советует Ирина Ц.

В Чишминском районе настоящая благодать для любителей маслят. Вот только придется попотеть над чисткой – попадается много червивых грибов. Хотя некоторые видят в этом добрый знак – мол, если червяки грибом лакомятся, значит, точно «натурпродукт» без токсинов.

- Маслят море, но 90% червивые... Но мы на днях по 2 ведра набрали без червей, правда, времени много потратили, выбирая, - рассказывает Татьяна Ж.

Если повезет, увезете домой полные корзины грибов. Фото: "Грибники Уфа"

ОПЯТА И ГАЛЕРИНЫ: КАК НЕ СПУТАТЬ

Еще одни признанные фавориты среди осенних грибов – опята. Они чаще всего растут семейками на пнях и поваленных деревьях и отличаются ярко-выраженным ароматом. Опята и солят, и маринуют, и сушат, и замораживают, а вот в других странах к этим грибам относятся с большой осторожностью и вовсе не употребляют в пищу. Впрочем, при сборе опят надо быть особенно осторожными, поскольку их легко спутать с ядовитыми «собратьями» - ложными опятами и галеринами окаймленными. Последние особенно опасны – взрослому человеку достаточно съесть 20 маленьких грибов, чтобы умереть от отравления, а ребенку – и того меньше. Чтобы их не спутать, важно помнить, что «классический» опенок растет густыми колониями, гораздо крупнее галерины (шляпка до 6 см в диаметре), нижняя часть ножки – чешуйчатая, а не волокнистая. Мякоть гриба пахнет приятно, а ядовитый двойник – невыразительно, с мучным оттенком. Миколог Михаил Вишневский добавляет, что зимний опенок имеет ножку темно-шоколадного цвета и словно бархатную на ощупь, а главное – всегда растет большим пучком. У галерины же все грибы растут по отдельности, даже если рядом и в большом количестве.

Важно уметь отличать опята от ложных двойников. Фото: "Грибники Уфа"

Итак, где же опята уже появились, а где пойдут волной в ближайшие недели? Судя по отзывам грибников – это Чишминский, Иглинский, Чекмагушевский, Благовещенский (рядом с Бедеевой поляной), Благоварский (рядом с деревней Узыбаш), Нуримановский (после Красной горки, в сторону Сарвы), Архангельский, Бураевский и Уфимский районы.

Кстати, под Уфой тоже можно набрать грибов. Например, в окрестностях Затона, Базилевки, Дудкино и Мелькомбината уже пошли опята. Рядом с деревней Николаевка водятся рыжики, грузди, волнушки. Рядом с Дмитриевкой грибники собирают аппетитные рыжики и триумфальные паутинники, а под селом Акбердино – валуи и желтые сыроежки. Неподалеку от деревни Начапкино можно найти и море рыжиков, и маслята, и лисички. А в посадках возле Осоргино и в Караидельском районе даже можно еще найти белые грибы.

«УСЛОВНО-СЪЕДОБНЫЕ» ГРИБЫ: В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?

Можно встретить в лесах и так называемые «условно-съедобные» грибы: рядовки, фламмулины, свинушки, волнушки, горькушки, скрипицы и т.д. Конечно, если вы их пожарите и съедите, то не отравитесь, но вот неприятные последствия вроде расстройства стула получить можно. Дело в том, что большинство из этих грибов содержат большое количество смолоподобных веществ, которые могут вызывать энтерит. Поэтому готовить их надо с большой осторожностью – долго вымачивать, регулярно меняя воду, а потом еще и засаливать не меньше 6 недель.

Отдельно стоит остановиться на дождевиках. Помните, в соцсетях жительница Башкирии хвасталась огромными круглыми грибами, больше напоминающими футбольные мячи, и называла их «яйцами динозавров»? Так вот, это – дождевики. Грибы условно-съедобные, и употреблять в пищу их нужно исключительно молодыми, а перезревшие (с коричневой или оливкового цвета мякотью) они становятся ядовитыми.

Можно найти в лесу и благородные подберезовики. Фото: "Грибники Уфа"

- Отравление грибами считается опасным биологическим отравлением, которое может даже закончиться летальным исходом. Чаще всего травятся грибами именно осенью. В первую очередь, отравление происходит из-за неумения отличить съедобные грибы от несъедобных. Тем более, что они часто очень похожи между собой, и даже опытный грибник может ошибиться. Но и даже привычные грибы могут вызвать отравление, если их неправильно приготовить или наткнуться на его мутацию. А некоторые употребляют и галлюциногенные грибы, что тоже может привести к очень серьезным последствия, - рассказывает уфимский врач-токсиколог Марьям Шарипова.

ЭТО ВАЖНО ПОМНИТЬ

Итак, давайте еще раз перечислим важные правила, которые нужно помнить, отправляясь в лес, даже если вы считаете опытным грибником.

1. Класть в корзину можно лишь те грибы, в которых вы уверены прямо на 100 процентов. Даже небольшого кусочка особо ядовитого гриба вроде бледной поганки достаточно для смертельного отравления. А кроме поганок таких грибов множество, и пахнуть они могут очень аппетитно.

2. Откажитесь от грибов, растущих вдоль дорог, железнодорожных путей, рядом с заводами и производствами, так как они легко накапливают ядовитые токсины.

3. Не собирайте перезрелые, позеленевшие, червивые, склизкие грибы (особенно, если это дождевики).

4. Если ножка имеет клубневидное утолщение, окруженное оболочкой – скорее всего, это ядовитый гриб.

5. Если гриб уже отведали улитки, червячки и прочие насекомые – это вовсе не значит, что он не ядовитый.