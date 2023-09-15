Петр Клец о «цифровой» недвижимости и о том, как технологии повышают эффективность оказания услуг

Петр Клец

В текущем году исполняется двадцать пять лет с момента вступления в силу закона, который заложил основы современной системы государственной регистрации прав на недвижимость. И сегодня наш гость - руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Петр Клец, с которым мы поговорим о достижениях и планах регистрирующей службы.

- Петр Вячеславович, 31 января 1998 года вступил в силу закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Чем важен этот закон, и какие задачи он позволил решить?

- Закон о регистрации прав, принятый 25 лет назад, стал ключевым для решения задачи организации оборота недвижимого имущества и обеспечения гарантии прав собственности. До того времени не существовало такого закона и единого информационного ресурса, содержащего всеобъемлющую информацию о недвижимости и передаче прав на нее, поскольку регистрация прав на жилые помещения производилась в Бюро технической инвентаризации, права на земельные участки оформлялись в комитетах по земельным ресурсам и землеустройству, госимущество – в реестре госимущества.

Ситуация изменилась с вступлением в силу закона о регистрации прав. В субъектах страны начали создаваться учреждения юстиции, ответственные за государственную регистрацию прав на недвижимость. В Республике Башкортостан Указом Президента республики «О мерах по формированию в Республике Башкортостан системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» была образована Государственная регистрационная палата. Она приняла первый пакет документов 7 декабря 1998 года, и мы с гордостью рассматриваем эту дату как день начала работы нашей службы в регионе.

Сегодня правопреемником Регистрационной палаты является Росреестр и среди основных функций Росреестра, прежде всего, кадастровый учет и регистрация недвижимости, государственный земельный и геодезический надзор, контроль и надзор за деятельностью арбитражных управляющих, мониторинг земель, координация многих проектов в сфере недвижимости, а с декабря 2021 года – это создание Национальной системы пространственных данных (НСПД).

- Как изменился регистрационный процесс за 25 лет?

- Современный Росреестр - это центр компетенций в сфере земли и недвижимости. За эти годы командой службы проделан большой путь, чтобы улучшить и упростить процесс оформления прав на недвижимость.

В прошлом ведение реестра осуществлялось на бумаге, срок регистрации права собственности составлял 30 дней и документы предоставлялись только в офисах Росреестра в бумажном виде. Однако сейчас мы перевели услуги по оформлению недвижимости в электронный формат, что сокращает срок их оказания до одного дня. Важно отметить, что 57% заявлений по учету и регистрации недвижимости от жителей Башкортостана поступает к нам именно в электронном виде.

Сокращение сроков оказания услуг стало одним из наших приоритетов. В среднем по республике мы рассматриваем заявления, в том числе поступившие через офисы МФЦ за 2-3 рабочих дня, а выдача сведений из ЕГРН через портал Госуслуг или через «Личный кабинет» на портале Росреестра происходит за несколько минут.

Росреестр разработал и постепенно внедряет более 15 цифровых сервисов, которые служат помощниками для заявителей при проведении сделок с недвижимостью: «Публичная кадастровая карта», «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн», «Проверка исполнения запроса», «Жизненные ситуации» и другие.

Подача заявлений на регистрацию недвижимости стала максимальной быстрой

Наши планы на будущее включают завершение вывода всех видов заявлений в учетно-регистрационной сфере на портал Госуслуг до конца текущего года.

Мы верим, что использование цифровых технологий поможет нам повысить эффективность и качество предоставляемых услуг.

- Подача документов на оформление недвижимости в Росреестр не вызывает трудностей?

- Для всех участников рынка недвижимости – граждан, бизнеса и органов власти – Росреестр предлагает различные варианты удобной и эффективной подачи документов для регистрации прав на недвижимость.

Самым перспективным способом является подача документов с использованием интернета. Заявителю необходимо иметь доступ к сети и электронно-цифровую подпись, иметь настрой заполнить предлагаемые программой формы (графы) о себе, описать объект сделки, приобщить документы и подписать электронно-цифровой подписью, подтвердив свое волеизъявление. После подачи документов через портал Госуслуг или сайт Росреестра они проходят быструю обработку и в «Личном кабинете» заявитель получает выписку из ЕГРН, подтверждающую зарегистрированное право собственности, в кратчайшие сроки.

Для тех, кто приобретает недвижимость по договору долевого участия, также есть удобное решение. В этом случае застройщик самостоятельно осуществляет подачу необходимых документов в Росреестр, в том числе квитанцию об оплате госпошлины, что освобождает дольщика от посещения офиса МФЦ и упрощает процесс оформления права собственности.

Нотариусы, органы власти и банки также являются активными участниками процесса регистрации и могут подать документы в Росреестр от имени своего клиента.

Ну и конечно, для тех заявителей, которым удобнее обращаться за услугой через офисы МФЦ, сделать это не составляет труда. Во всех офисах МФЦ в республике на должном уровне организовано консультирование заявителей, помещения оборудованы терминалами для оплаты госпошлины и аппаратами электронной очереди, среднее время ожидания для получения услуг по учету и регистрации недвижимости составляет 3 мин. 50 сек. при установленных административным регламентом 12 мин.

- Расскажите, действительно ли в работу Росреестра и МФЦ внедряется искусственный интеллект?

- Да. Республика Башкортостан вошла в число 10-ти пилотных регионов по внедрению в работу Росреестра и МФЦ сервиса «Цифровой помощник «ЕВА»», разработанного с применением искусственного интеллекта и нейросетей.

Для сотрудников МФЦ новая система полезна тем, что на основе отсканированных документов она самостоятельно заполняет заявления, соотносит данные со сведениями Единого реестра недвижимости, находит ошибки или несоответствия еще на стадии приема и дает моментальную обратную связь, подсказывает специалистам необходимые корректировки.

Регистраторам прав Росреестра «ЕВА» помогает автоматизировать часть работы. Она проверяет стороны сделки и документы на соответствие требованиям законодательства, формирует проекты решений и детальные протоколы проверки. Когда пакет документов поступает в Росреестр из МФЦ, нейросеть уже формирует для регистратора прав «второе мнение», при этом итоговое решение принимает человек.

"Секрет успеха – это стабильный коллектив, с которым мы можем успешно решать задачи любой сложности".

- Также Башкортостан вошел в число пилотных регионов, максимально готовых к реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Что она из себя представляет?

- «Национальная система пространственных данных» – это глобальный проект всероссийского масштаба, который соберет воедино множество разрозненных информационных систем по земле и недвижимости как федерального, так и регионального уровней.

Базой для НСПД являются Единая электронная картографическая основа (ЕКЭО) и Федеральный портал пространственных данных (ФППД). Именно на них накладывается информация из других ресурсов, в том числе, сведения из ЕГРН.

К 2024 году планируется интегрировать в НСПД актуальные пространственные данные из более чем 50-ти региональных источников информации по 31 субъекту страны.

Единая база позволит избежать «распыления» информации и создать точечный и надежный доступ для потребителей к актуальным сведениям о недвижимости.

- Какая работа в рамках реализации НСПД уже проведена в республике?

- В Башкортостане создан Единый координационный управленческий центр, который обеспечивает исполнение всех необходимых мероприятий и определен состав передаваемых в цифровую платформу слоев пространственных данных. Республика уже заключила два соглашения по взаимодействию на платформе НСПД с системой «Региональный портал пространственных данных РБ» и с системой обеспечения градостроительной деятельности республики.

Нашим регионом достигнуты высокие результаты по показателям обеспеченности ЕЭКО (84%), создания цифровых ортофотопланов (70%), наполнения ЕГРН сведениями из реестра границ (69%) и данными о правообладателях. Также в интересах собственников исправлено в текущем году более 15 тыс. реестровых ошибок. Все это позволяет качественно наполнять реестр.

Таким образом, если в 2022 году республика занимала 15 место в рейтинге полноты данных НСПД, то сегодня - лидирующие позиции. При этом конкуренция между регионами серьезная.

- Как обстоит ситуация на рынке недвижимости республики, справляетесь?

- Да, прикладываем максимум усилий и заботимся о каждом заявителе. Общее количество регистрационных действий с учетом прекращений прав и ограничений за 8 месяцев 2023 года составило 1 151 427. Ежедневно в Управление поступает более 3 тыс. обращений за осуществлением государственного кадастрового учета и регистрацией прав.

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве увеличилось в текущем году на 57% и составило 12 011 (за 8 мес. 2022 – 7 666). Количество регистрационных записей об ипотеке увеличилось на 46% и составило 85 872 записей (за 8 мес. 2022 – 58 809).

Объем работы, конечно, колоссальный, но у нас есть свой секрет успеха – это стабильный коллектив, с которым мы можем успешно решать задачи любой сложности.