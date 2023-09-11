«Мечтали пожениться, но погибли вместе»: на трассе в жутком ДТП разбилась влюбленная пара из Башкирии

Место ДТП и фото погибшей пары - Радима и Рузанны // фото: ГИБДД РБ /соцсети

Минувший воскресный вечер, 10 сентября, в Башкирии омрачила жуткая новость о смертельной аварии, произошедшей на трассе неподалеку от Бирска. В ДТП погибли молодые парень и девушка: выяснили их личности.

ВОДИТЕЛЬ ЕЩЕ ДЫШАЛ, КОГДА ПРИЕХАЛА СКОРАЯ

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все произошло около 8 вечера на 79-м километре автодороги «Уфа-Янаул»: там столкнулись Кiа Riо и Nissan X-Trail. Как рассказывают очевидцы аварии, Кiа решила выйти на обгон на встречную полосу, но не рассчитала дистанцию, из-за чего на большой скорости влетела в другую машину. От сильного удара обе иномарки выкинуло в кювет и сильно покорежило. Больше всего досталось Кiа Riо: ее переднюю часть буквально полностью смяло. В итоге 18-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. К приезду медиков 22-летний водитель еще подавал признаки жизни. Его отвезли в ближайшую больницу, но, к сожалению, врачи оказались бессильны. Молодой парень скончался от полученных травм в реанимации. Также медицинская помощь понадобилась одному из пассажиров Nissan X-Trail, но по последним данным его жизни сейчас ничего не угрожает.

– Господи, такие молодые, и такая нелепая смерть! Куда так торопились? Сил и терпения родителям, - соболезнуют жители Башкирии в комментариях.

– Это вообще очень опасный участок трассы, там постоянно случаются аварии, многие гибнут. Сколько еще должно произойти смертей, чтобы на него обратили внимание, - недоумевает Игорь А.

«ВОТ ОНА СУДЬБА…»

Как удалось выяснить «Комсомолке», погибшими в аварии оказалась молодая влюбленная пара: 22-летний Радим А. из Балтачевского района и 18-летняя Рузанна Т. из Янаула. Как рассказали в беседе с «КП-Уфа» знакомые парня, ребята давно встречались и даже хотели сыграть свадьбу.

- Любили друг друга, мечтали пожениться, но погибли вместе. Вот она судьба, - вздыхает Лилия А.

Знакомые же Рузанны рассказали, что девушка училась на 4 курсе медицинского колледжа в Бирске и в тот вечер по всей видимости возвращалась, погостив дома, обратно на занятия.

- Учились с ней вместе в колледже. Очень добрый, светлый, отзывчивый человек была. Все всегда успевала, никогда не отказывала в помощи. Часто вспоминала про родителей, была привязана к младшему братишке… В голове не укладывается, что такой красивой и веселой, как Рузанна, больше нет с нами. Для нас это огромная трагедия, что уж говорить о родных, - скорбит Инна Т. (имя подруги по ее просьбе изменено – Ред.).

Похороны погибшей студентки пройдут 12 сентября в селе Асавдыбаш, откуда родом ее мама. А вот ее жениха, по всей видимости, похоронят в Балтачевском районе, конкретной информации о дате прощания с молодым человеком пока не сообщалось.

«КП-Уфа» приносит самые искренние соболезнования родными и близким погибших.