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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 16:49

На трассе Уфа-Янаул авария унесла жизни двоих человек

В Башкирии при ДТП с Кiа Riо и Nissan X-Trail погибли молодые парень и девушка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // ГИБДД РБ

фото: телеграм // ГИБДД РБ

Сегодня, 10 сентября, в Бирском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в восьмом часу вечера на 79-м километре трассы Уфа-Янаул. Там столкнулись встречные Кiа Riо и Nissan X-Trail. После сильного удара обе иномарки вылетели в кювет.

фото: телеграм // ГИБДД РБ

фото: телеграм // ГИБДД РБ

По данным дорожной полиции, в ДТП смертельные травмы получила 18-летняя пассажирка одного из автомобилей из города Янаула. 22-летнего водителя Kia из Балтачевского района доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Кроме того, известно, что медицинская помощь потребовалась одному пассажиру Nissan.

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