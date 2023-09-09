Администрация Уфы назвала сроки подачи тепла

В мэрии сообщили о скором начале отопительного сезона

Администрация Уфы сообщила, что в городе завершились работы по подготовке к началу отопительного сезона. По предоставленным данным, к текущему моменту проверены все многоквартирные дома и социальные объекты, а также закончены работы с дымоходами. В муниципалитете напомнили, когда в столице Башкирии планируют запустить тепло.

В мэрии сообщили, что по закону пуск тепла дома начинается в момент, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение пяти пяти дней. В то же время жители столицы могут подать заявку на включение отопления, не дожидаясь падения температуры.

Тепло в домах, как правило подключается не сразу – может пройти от трех и более суток с момента подачи тепла, до того, как батареи станут горячими.

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