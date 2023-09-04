«Мать и отец находились дома»: многодетная семья из Башкирии лишилась трехлетней дочки при пожаре в собственном дворе

Родители девочки в день трагедии были дома // фото: прокуратура РБ

В воскресенье, 3 сентября, всю Башкирию потрясла трагедия, произошедшая в деревне Новобалтачево Чекмагушевского района. Из-за детской шалости во дворе частного дома по улице Базы, где проживает многодетная семья, загорелись баня, гараж и сарай. В результате пожара погибла трехлетняя девочка.

ВНЕЗАПНЫЙ ПОЖАР

Как сообщили накануне в Следственном комитете и прокуратуре Башкирии, в тот день двое детей, пятилетний мальчик и его трехлетняя сестренка играли во дворе и где-то достали портативную газовую горелку. Неосторожность при обращении с этим предметом и привела к трагедии.

На оперативном совещании в правительстве республики о ЧП доложил замруководителя госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

- Произошло это днем, семья находилась дома, и мать, и отец. У них было четверо детей, мама со старшей 16-летней дочкой ощипывали гусей. Когда произошел, девочка испугалась и спряталась в подсобном помещении и по итогу, к сожалению, погибла, - доложил Кирилл Первов.

По его словам, огонь стремительно распространился по двору, и родители попросту не успели среагировать.

- Все произошло очень быстро: рядом находился стог сена и с него пламя перекинулось на надворные постройки. Семья благополучная, оба находились дома, но, к сожалению, ребенка спасти не смогли, - подытожил Первов.

ТРАГЕДИЯ В ХОРОШЕЙ СЕМЬЕ

По данным МЧС по Башкирии к моменту прибытия пожарной охраны горели баня, гараж и сарай. Родители бросились искать самую младшую из своих детей, но огонь разгорался все сильнее и даже подходить к горящим постройкам было опасно.

Прибывшие на место сотрудники экстренной службы локализовали и ликвидировали возгорание. А затем перед их взором предстала ужасающая картина – в бане они обнаружили бездыханное тело трехлетней девочки.

Как рассказали «КП-Уфа» в Новобалтачевском сельсовете, многодетная семья Ахметьяновых, в чьем доме и произошла трагедия – благополучная.

- Мама и папа работают у нас здесь, в колхозе. Работящие, не пьющие. Самый старший сын у них недавно поступил учиться после 9-го класса куда-то, далеко от деревни. В тот день его дома не было, учеба же началась. Получается, трое детей были дома в тот момент, - пояснили в местной администрации.

По словам односельчанки семьи Ахметьяновых, оба их младших детей ходят в местный детский сад.

- Яслей у нас нет, просто две группы: старшая и младшая. Детки у них туда ходят. У нас в деревне другие родители, у кого дети вместе с ними посещали садик, сами вызвались помочь им, сбор материальной помощи организовали, - поделилась сотрудница Новобалтачевского сельсовета с «КП-Уфа».

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования семье, потерявшей ребенка, их родным и близким.