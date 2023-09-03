Детская шалость привела к трагедии: в пожаре в Башкирии погибла 3-летняя девочка

фото: МЧС РБ

В Чекмагушевском районе Башкирии при пожаре в бане погибла 3-летняя девочка. Об этом сообщило региональных МЧС и прокуратуре.

Инцидент случился сегодня днем, 3 сентября, в деревне Новобалтачево во дворе частного хозяйства по улице Базы. По данным прокуратуры, двое маленьких детей без присмотра взрослых играли с портативной газовой горелкой, огонь от которой перекинулся на сено, а затем и на постройки.

На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, а также добровольческие пожарные команды. К их приезду во дворе горели кирпичная баня, гараж и бревенчатый сарай.

В ходе тушения спасатели обнаружили мертвой 3-летнюю девочку. Она находилась в бане.

Пожар был локализован, а открытое горение – ликвидировано. В причинах случившегося разбираются следственно-оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Прокуратура тем временем организовала свою проверку: ведомство собирается дать оценку действиям родителей девочки и органов опеки.

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