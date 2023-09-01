Торжественные линейки и именитые гости: как в Уфе прошел День знаний-2023

Торжественные линейки в честь Дня знаний прошли во всех школах Уфы

По давней традиции 1 сентября в нашей стране отмечается День знаний. В этот день проводятся школьные линейки, знаменующие собой начало нового учебного года. В 2023 году в уфимских школах сядут за парты около 137 тысяч детей, из которых порядка 15 тысяч пойдут в первый класс. Всего же в Башкирии насчитывается около полумиллиона школьников, из которых более 54 тысяч – первоклассники.

О том, как в Уфе прошел и чем запомнился День знаний, в материале «Комсомолки».

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

С недавних пор в Башкирии появилась традиция: на 1 сентября в гости к первоклассникам приходят известные люди. Чиновники и политики проводят открытые «Уроки о важном», спортсмены дают мастер-классы, артисты поют и танцуют. Все это делается для того, чтобы самый первый День знаний в жизни каждого ребенка запомнился на всю жизнь и подарил ощущение самого настоящего праздника.

Минувшим летом, на одном из совещаний в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров предложил членам своей команды лично проводить в школу первоклассников, чьи отцы отправились на специальную военную операцию. Тогда он пообещал проводить в первый класс дочку вице-премьера регионального правительства Азата Бадранова, который как известно, находится в зоне СВО.

В Уфе на линейках для детей и их родителей выступали воспитанники танцевальных студий

Сегодня утром, 1 сентября 2023 года, Хабиров прибыл в уфимскую гимназию №158. Свое слово глава региона сдержал: он проводил на торжественную линейку дочку своего соратника, вице-премьера Азата Бадранова.

- Азату говорю – работай спокойно, не переживай, мы рядом. Так же, как и рядом со всеми нашими бойцами, которые сейчас на передовой, и их семьями. Я поручил, чтобы во всех муниципалитетах главы уделили особое внимание первоклассникам – детям участников СВО. И чтобы поддерживали все семьи, не только первоклассников, - написал после линейки в своих соцсетях Хабиров.

Радий Хабиров проводил в школу дочку своего соратника, вице-премьера Азата Бадранова

Примеру главы региона последовали многие другие высокопоставленные чиновники. Например, прокурор Башкирии Игорь Пантюшин посетил День знаний в школе «Взлетай», что в селе Булгаково Уфимского района. Совершенно новая школа открылась в торжественной обстановке, в 1 класс пошли 130 местных детей.

Визит прокурора Башкирии в булгаковскую школу не случаен: надзорное ведомство «билось» за нее со строителями и подрядчиками, которые затягивали строительство. Правоохранительный орган несколько раз выносил предупреждения ответственным лицами и, наконец, школу достроили.

В селе Булгаково 1 сентября 2023 года открылась новая школа. Фото: прокуратура РБ

В ГОСТИ К ДЕТЯМ

Не остались в стороне и дорожные полицейские. Сотрудники Отдела ГИБДД по Уфе усилили патрулирование улиц и уделили особое внимание местам массового перехода дороги пешеходами. Чтобы дети и их родители не опоздали на торжественные линейки из-за плотного потока машин.

С визитом в одну из уфимский школ пришел и главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Он поздравил учителей, родителей и детей с началом учебного года и напомнил о соблюдении правил дорожного движения.

- Самое главное – это внимательность и осторожность. Помните: переходить проезжую часть следует только по пешеходному переходу. Не торопясь, и предварительно убедившись в своей безопасности, - обратился к школьникам уфимской гимназии №105 Владимир Севастьянов.

В День знаний сотрудники ГИБДД усилили патрулирование прилегающих к школам дорог и пешеходных переходов. Фото: ГИБДД по РБ

Главы районов Уфы, депутаты Госдумы от Башкирии и высокопоставленные чиновники регионального правительства посетили в День знаний десятки школ башкирской столицы. Выполняя поручение Хабирова, члены его команды лично проводили в первый класс детей участников специальной военной операции.

В частности, в Октябрьском районе Уфы впервые за парты сели 42 ребенка военнослужащих, заявил глава районной администрации Сергей Плотников. А двоих первоклашек уфимской гимназии №115 на линейке сопровождал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

В этом году в Уфе за парты впервые сели более 15 тысяч детей

С Днем знаний всех уфимских школьников, их родителей и педагогов поздравил и мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

- Желаю всем - ученикам, педагогам, родителям - успешного учебного года! Еще раз, с праздником! Пусть все получится! – написал сити-менеджер в своих соцсетях.

Уфимский лицей №58 посетили игроки ФК «Уфа»

В уфимский лицей №58 на линейку пришли футболисты ФК «Уфа». Игроки команды Лев Ушахин и Артем Погосов провели для ребят открытый урок футбола.