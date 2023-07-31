Глава Башкирии предложил чиновникам отвести детей участников СВО в школу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил чиновникам республики проводить детей участников СВО в школу. С такой инициативой он выступил во время оперативного совещания правительства в ЦУРе. Руководитель региона пояснил, что такая идея ему пришла после общения с Азатом Бадрановым, который ушел в зону СВО.

первый вице-премьер правительства Башкирии выразил сожаление, что не сможет проводить свою дочь в первый класс на торжественную линейку.

— Я сказал, что сам отведу его дочку в школу. А потом мне в голову пришло, что надо также в школу отвести детей других участников СВО, — сказал Хабиров.

Добавим, что в этом году в первый класс пойдут 589 детей участников СВО.

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