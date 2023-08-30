«Должен был пойти в первый класс»: в Башкирии на трассе перевернулся грузовик, погибли отец и семилетний сын

Трагедия случилась 28 августа // фото: ГИБДД РБ / соцсети

Накануне в селе Красная Горка Нуримановского района Башкирии простились с погибшим в ДТП с грузовиком «Шакман» местным жителем Русланом Г. и его семилетним сыном. Смертельная авария произошла 28 августа, на дороге Уфа-Павловка, около деревни Чандар.

ПЕРЕВЕРНУЛИСЬ НА ДОРОГЕ

По предварительной информации, около пяти часов вечера на 82 километре трассы, соединяющей Уфу с Павловкой, водитель «Шакмана» не справился с управлением и большегруз перевернулся прямо на проезжей части. Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, водитель и его несовершеннолетний пассажир скончались от полученных травм.

Как удалось выяснить «КП-Уфа», погибшим оказался житель села Красная Горка Руслан Г. Вместе с отцом в кабине грузовика в тот злополучный день находился его семилетний сын. Мужчина работал в сфере грузоперевозок, а сына, предположительно, взял с собой в очередной рейс. Есть версия, что мальчика не с кем было оставить дома, но на данный момент она не подтверждена.

Односельчане Руслана были шокированы произошедшим. Соболезнования родным и близким в своих соцсетях выразил глава районной администрации Вилдан Ситдиков. К нему присоединились едва ли не все жители Нуримановского района Башкирии: в комментариях сотни пользователей скорбят об утрате вместе с членами семьи.

- Мои искренние соболезнования родным и близким Руслана и его сына. Хороший был человек, знал его хорошо. Пусть земля будет пухом! – написал один из знакомых погибшего отца.

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА

Как оказалось, в этом году мальчик должен был пойти в первый класс в местную школу.

- Мальчику семь лет было, 1 сентября должен был пойти в первый класс. Спи спокойно ангелочек, царство небесное отцу и сынишке, - написал один из жителей района в комментариях.

Некоторые жители района, кто лично знал семью Руслана, выразил соболезнования его супруге. Женщина в одночасье потеряла мужа и сына.

- Жаль Руслана и его мальчика. Ай, аллам, как же тяжело терять самых близких людей. Юлиане и родным искренне соболезную, - написала местная жительница.

Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» глава Красногорского сельсовета Руслан Миниахметов, похоронили отца и сына сегодня, 30 августа.

- Сегодня с ними простились. Тяжелая утрата для супруги и матери, - выразил соболезнования Руслан Миниахметов.

На данный момент причины и обстоятельства аварии, в которой погибли отец и сын, выясняют эксперты. Расследование инцидента находится на контроле прокуратуры Башкирии.

«Комсомольская правда-Уфа» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в аварии около деревни Чандар.