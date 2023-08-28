В Нуримановском районе в перевернувшемся грузовике погибли водитель и ребенок

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 28 августа, в Нуримановском районе Башкирии в ДТП погибли два человека. Подробности происшествия рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на 82 километре дороги Уфа – Иглино – Красная горка – Павловка недалеко от деревни Чандар. Сотрудники дорожной полиции предполагают, что водитель грузовика не справился управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. В результате шофер и его несовершеннолетний пассажир получили тяжелейшие травмы, оба, к сожалению, скончались.

На месте ЧП в настоящее время работает следственно-оперативная группа. Кроме того, на место аварии выехали сотрудники ГИБДД и эксперт-автотехник Экспертно-криминалистического центра МВД. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.

– На данном участке для транспортных средств организовано реверсивное движение, – сообщает Госавтоинспекция.

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