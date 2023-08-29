ГК «Садовое кольцо» поддержит ХК «Салават Юлаев»

Илья Колунов «Садовое Кольцо» и Александр Кислицын ХК «Салават Юлаев»

Группа компаний «Садовое кольцо» подписала соглашение о долгосрочном сотрудничестве с хоккейным клубом «Салават Юлаев». Об этом новые партнёры рассказали 29 августа в ходе пресс-конференции с участием заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое Кольцо» Ильи Колунова и первого заместителя генерального директора ХК «Салават Юлаев» Александра Кислицына.

Партнерская поддержка хоккейного клуба подразумевает масштабные планы. По предварительным данным это будут регулярные мероприятия для команды и болельщиков, улучшение материально - технической базы для тренировок, а также специальные условия для членов клуба, желающих приобрести квартиру в любых проектах ГК "Садовое кольцо". Напомним, в Республике Башкортостан компания возводит ЖК Tau House в Октябрьском районе недалеко от центра Уфы и ЖК Terle park, который расположен в Кировском районе г. Уфы, на улице Авроры.

«Мы считаем спорт необходимой составляющей полноценной здоровой жизни. Именно поэтому в объектах «Садового кольца» всегда продуманная спортивная инфраструктура для детей и взрослых. Надеемся, что наше сотрудничество с самым известным клубом «Салават Юлаев» на территории всего Башкортостана поможет им брать новые высоты и своим примером ещё больше увлекать спортом и здоровым образом болельщиков. Желаю успехов всем нам в текущем сезоне. У каждого свое поприще и везде постараемся давать результаты», – поделился Илья Колунов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое Кольцо».

«Хотелось бы отметить, помимо того, что ХК «Салават Юлаев» является лучшим брендом Республики, ГК «Садовое кольцо» входит в двадцатку лучших застройщиков страны. Для нас очень престижно иметь такого партнера, думаю, наше сотрудничество не будет ограничиваться только в рамках этого хоккейного сезона. Вместе мы придем к той заветной цели, ради которой мы все и работаем», – прокомментировал Александр Кислицын, первый заместитель генерального директора ХК «Салават Юлаев».

На пресс-конференции также присутствовали Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев» и Григорий Панин, капитан команды «Салават Юлаев».

Справка о компании:

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов.

Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. м. На счету «Садового кольца» жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений.

География деятельности включает Москву и Московскую область, а также Республики Татарстан и Башкортостан.

ЖК Tau House это флагманский проект ГК «Садовое кольцо» в Республике Башкортостан. Проект также является первым комплексом в Башкирии, реализованным согласно МИП. Жилой комплекс расположен всего в шести километрах от исторического центра Уфы, в динамичном и современном Октябрьском районе. Молодой район уже обладает зрелой инфраструктурой: в шаговой доступности есть все необходимое, от социальных до торговых учреждений. В радиусе одного километра расположена река Уфа и большой зеленый остров Кошкин лес.

ЖК Terle park – сдача проекта в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2025 года. Жилой комплекс расположен в Кировском районе г. Уфы, на улице Авроры. В Terle park создана вся необходимая для жителей социальная и коммерческая инфраструктура. На закрытой придомовой территории располагаются площадки для занятий спортом: столы для настольного тенниса, скалодром, workout-зона, беговой маршрут, мультифункциональная площадка, а также детские площадки для всех возрастов, небольшой сад с местами для отдыха и площадка для проведения праздников.

На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы:

- Savin Family, Казань

- Savin Premier, Казань

- «Тетрис», Красногорск

- «М_5», Красногорск

- Tau House, Уфа

- Terle Park, Уфа

Справка о ХК «Салават Юлаев»:

Российский хоккейный клуб из Уфы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Двукратный чемпион России (2007/08, 2010/11), обладатель Кубка Гагарина (2010/2011), двукратный обладатель Кубка Открытия (2008/2009, 2011/2012), обладатель Кубка Континента (2009/2010). Один из четырёх клубов (наряду с петербургским СКА, магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом»), который выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ и при этом хотя бы один раз выигрывал Кубок Гагарина. Выходил в финалы Конференции Восток Кубка Гагарина 5 раза: 2010, 2011, 2013, 2016, 2019 годах.