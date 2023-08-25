Под звон меди. Как башкирское село Подольск готовится к переселению

В Башкирии готовы переселить целое село

В современной истории России это уникальный случай: из-за богатого месторождения меди в Башкирии готовы переселить целое село, где проживают около тысячи человек. Сделать это совсем не просто, не все местные жители согласны с условиями, которые им предлагают. Что мешает сторонам договориться?

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Подольское медно-цинковое месторождение было открыто в Хайбуллинском районе республики еще в 1971 году. По выводам специалистов, объем запасов медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд, а это 88,6 млн тонн, с лихвой хватит, чтобы эксплуатировать месторождение в течение 44 лет. Предполагается, что по объему добычи это будет крупнейшее предприятие России, работу тут смогут получить 1400 человек.

Уже тогда, в 70-ых, местных жителей предупредили, что будут переселять. Месторождение находится прямо под населенным пунктом, поэтому проводить подземные работы пока тут живут люди никак нельзя – дома не выдержат, начнут разрушаться.

Однако в советские годы подольское месторождение так и осталось неосвоенным. В 2006 году компания «Башкирская медь» получила лицензию на разработку месторождения. Но само соглашение о строительстве подземного рудника было с республикой только в 2019 году. Компания заявила, что готова внести в проект 50 млрд рублей, то есть стать крупнейшим инвестором. Тогда-то ситуация с переселением стала более явной.

РАЗБУДИЛИ ЛИХО

- Мы приехали сюда в 1981 году, - рассказывает сельская учительница Лариса Васильевна Гизулина. - Отец сказал, что здесь перспектива - построят шахтерский город, дадут новое жилье. Так и живем 40 лет, ждем, когда нас переселят.

У Ларисы Васильевны небольшой частный домик, баня, красивый ухоженный сад.

- В администрации говорят, что переселение займет еще около 10 лет. Пусть так! Пусть подольше! Глядишь, на наш век хватит.

По словам Ларисы Васильевны, до недавнего времени в Подольске не было ни споров, ни вопросов по переселению.

- Были сходы. Объясняли, что разработка месторождения это и налоги, и рабочие места, и перспектива для молодежи. Говорили, что взамен наших домов предоставят новые. Люди были согласны. До тех пор, пока село не взбудоражили эти слухи о выкупе жилья. Мол, там дают мизер. Ну, если вы не согласны продавать, ждите, когда построят и переселят в новые дома или квартиры.

Лариса Васильевна надеется, что поживет в своем доме еще десяток лет.

ЧТО ВООБЩЕ ПРЕДЛАГАЕТ «БАШМЕДЬ»?

По закону, пока хоть один житель села Подольск останется в своем доме, компания «Башмедь» не сможет приступить к разработке месторождения. Поэтому «капиталисты», как тут за глаза называют промышленников, стараются договориться. Администрация района в этом деле выполняет роль посредника, который стоит на страже интересов людей, но и не хочет потерять инвестора.

Представители «Башмеди» заявляют, что действуют исключительно в рамках закона и готовы отвечать на любые вопросы.

- Предприятие готовилось к разработке с 2010 года, - вводит в суть дела глава района Рустам Шарипов. – Все шаги обговаривали с населением. У нас на руках опросы, протоколы общественных слушаний. В них отмечено, что большинство сельчан не были против переезда и проголосовали за строительство нового микрорайона - в двух километрах от нынешнего Подольска. Так местные жители хотели, во-первых, сохранить название «Подольск», а во-вторых, быть поближе к Акъяру – районному центру.

Обычный летний день в Подольске

В те же годы, как объясняют представители «Башмеди», началась долгая бумажная волокита: перевод земель из категории сельхозназначения в земли населенных пунктов, утверждение проектов межевания, разработка генплана и т.д. Чтобы Подольск-2 остался в родном Таналыкском сельсовете, Курултаю республики даже пришлось принять отдельный закон: 375 гектаров земли, которые принадлежали соседнему Маканскому сельсовету, перевели в введение Таналыкского сельсовета.

Строительство Подольска-2 начнется в 2026 году. Сейчас компания определяет подрядчика, который будет проводить проектно-изыскательские работы. В новом поселке жителям обещают предоставить равноценное жилье: был дом - будет дом плюс 15 соток земли (решили, что такой размер участка самый оптимальный), была квартира – будет квартира. Также в новом поселке запланировали школу, ФАП и другие социальные объекты.

Еще один вариант, который предлагает «Башмедь», - квартиры в Акъяре. Строительство четырех многоквартирных домов стартует уже в этом году. Всего там будет 144 квартиры - одно-, двух- и трехкомнатные, площадью от 38 до 81 кв.м. Как обещают, квартиры будут благоустроенные, в чистовой отделке.

Строительство домов еще не началось, но промышленные объекты рядом с селом уже появились.

- Для нас строительство жилья – рискованный проект, - говорит директор по персоналу и общим вопросам «Башмеди» Рамиль Тукаев. – Мы заложили качественные материалы, качественную отделку, потому что строим не для продажи, а чтобы переселить людей в хорошее жилье. Если они не согласятся, мы, конечно, понесем убытки.

ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ ВЫКУП ЖИЛЬЯ?

Итак, изначально выкуп жилья в Подольске не планировался. Однако часть сельчан попросила «Башмедь» просто-напросто выкупить их дома: кому-то недвижимость досталась в наследство, кому-то захотелось быстрее поменять место жительства. Из 370 домовладений договор купли-продажи оформили 60.

- Мы же все под одним небом ходим, знаем, кто за сколько продает. В среднем – полтора, два миллиона. Это очень мало! – уверены члены местной инициативной группы. - Люди продают жилье, а потом вынуждены брать ипотеку или кредиты, чтобы обосноваться на новом месте. Здесь у них были трехкомнатные квартиры с участком земли, а в Сибае или Акъяре они не могут даже однокомнатную купить на эти деньги. Это разве обещанный нам равноценный обмен?

Один из домов, который выкупила «Башмедь»

А вот мнение местного фермера Николая Власенко.

- Я не понимаю людей, которые за свои дома в Подольске требуют баснословные деньги! Посмотрите цены в соседнем Макане, например, там за 500 тысяч дома стоят. Или говорят «рейдерский захват». Никакого захвата нет! Могу точно вам сказать, что «Башмедь» все делает по закону.

Фермер продал компании два своих дома в Подольске, в третьем продолжает жить. Как отмечают местные, кто-кто, а Николай Васильевич точно не отдал бы свои дома за бесценок.

Скрин с сайта объявлений. 9 миллионов не самая высокая цена, которую сейчас запрашивают в Подольске. Попадаются дома небольшой площадью за 15, а то и за 20 млн рублей.

КТО ПРОВОДИТ ОЦЕНКУ?

В «Башмеди» сообщают, что наняли независимых оценщиков, чтобы определить рыночную стоимость каждого конкретного дома. А если жители, например, не согласны с результатом, они могут пригласить своего оценщика. При подписании договора-купли продажи, компания обещает оплатить его услуги.

- Выкупная стоимость формируется исходя из рыночной оценки, включая земельный участок. Все сделки проходят регистрацию в Росреестре, - говорит Рамиль Тукаев.

По словам представителя «Башмеди», сумма, которую они в итоге выплачивают жителям, превышает рыночную стоимость в 2-3 раза. При выкупе учитывают детали: и бани, и хозпостройки, и насаждения. Но если цена выкупа собственника не устраивает, он может в любой момент отказаться от сделки – это его право.

Состояние домов у всех разное

НЕ УСТРАИВАЕТ МЕСТО

Доводы о том, что лучше не торопиться с продажей жилья и дождаться строительства нового, инициативная группа отрицает: в Акъяре проблемы с водой, по их мнению, там и новые коммуникации, которые протягивает «Башмедь», не помогут. Подольск-2 вообще не то место, за которое большинство голосовали – там болото и солончаки, ничего расти не будет.

- Мы согласны, точнее - пока согласны с разработкой месторождения, но нам не предлагают достойной замены жилья, - говорит член активной группы Айзиля Шаяхметова. - Мы будем требовать поднятия протоколов схода граждан, потому что большинство голосовали не за Подольск-2, а за то, чтобы переехать в сторону соседней деревни Сукрак. Там и река есть, и земля хорошая.

- Сама деревня Сукрак далеко, поближе надо к дороге, где паевые земли. Мы называем этот участок «700 гектаров», - добавляют ее товарищи.

На вопрос, за что голосовала сама Айзиля, когда по документам большинство выбрали – Подольск-2, она ответила, что ее тогда не было в селе, она жила в Уфе.

- Мы не можем, каждый раз, когда приходит новая группа, менять местоположение поселка, - отвечает глава района Рустам Шарипов. – Перенести село в деревню Сукрак в те годы было бы даже удобнее: не нужно переводить землю в новую категорию, издавать законы. Но люди проголосовали за Подольск-2 и нужно принять и уважать их решение.

В администрации отмечают, что теоретически и сегодня можно перенести строительство нового поселка и в Сукрак, и в другое место. Но сбор и оформление новых документов отбросит начало реализации проекта еще лет на 10. К тому же многие не хотят никакой земли, главное требование – дайте «нормальные» деньги за жилье.

ШКОЛА ОКАЗАЛАСЬ ПОД УГРОЗОЙ

Сельская школа

Самое печальное во всей этой истории, что выкуп недвижимости, словно подточил корни и ускоряет исход местных жителей. Вполне вероятно, что через 10 лет переезжать в новые квартиры и дома будет уже некому.

- Сейчас в нашей школе из 170 детей остались 130, - говорит заместитель директора по воспитательной работе подольской школы Лилия Кутуева. - Уезжают и ученики, и учителя. Если школу закроют, то молодым семьям, тем, кто даже не собирался переезжать из Подольска, придется покинуть село.

Что касается самой Лилии Рамилевны, то она решила: если «Башмедь» предложит справедливый выкуп дома, она уедет.

- Опасности закрытия школы до недавнего времени вовсе не существовало, - комментирует ситуацию заместитель главы администрации Хайбуллинского района по социальным вопросам Роза Расембетова. - По поручению главы республики школу отремонтировали, оснастили необходимым оборудованием. Все спокойно ждали общего переселения. Но когда дома в селе начали активно выкупать, действительно, учителя стали разъезжаться. Сегодня мы отмечаем нехватку кадров.

КСТАТИ

Как в Подольске будут добывать руду и будут ли фонить отвалы?

Рамиль Тукаев, заместитель директора по персоналу и общим вопросам компании «Башмедь»:

- Руда здесь залегает на глубине 600-800 метров, поэтому добыча будет вестись только подземным способом. Проектом предусмотрен полный комплекс природоохранных мероприятий. Никаких отвалов на территории рудника и вообще на поверхности не будет. Всю породу, извлеченную на начальном этапе, в дальнейшем отправят обратно в шахту на закладку выработанного пространства. Промышленные и сточные воды будут проходить через очистные сооружения, большую часть вновь направят в технологический процесс.