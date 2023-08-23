В Уфе прошла пресс-конференция партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

22 августа в малом зале башкирского парламента состоялась Общероссийская пресс-конференция социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»

22 августа в малом зале башкирского парламента состоялась Общероссийская пресс-конференция социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Мероприятие было посвящено теме: «Как построить в России социальное государство». «Комсомолка» посетила событие – рассказываем, что там было.

НАГРАДЫ ГЕРОЯМ

Конференцию возглавил председатель регионального отделения партии «Справедливая России – Патриоты – За правду» Владимир Нагорный. Перед основной частью мероприятия он поздравил собравшихся с Днем государственного флага Российской Федерации – «символа, который объединяет всех нас, живущих в России, работающих в России и борющихся за Россию».

После поздравления Нагорный вручил награды, учрежденные социалистической политической партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Так, участник специальной военной операции Владимир Моисеев получил медаль за воинскую доблесть. В прошлом году он два месяца находился в рядах армии, обороняя рубеж страны, и получил ранение.

Также медали – за служение и доблесть – получили Николай Думчев и Ильдар Рамазанов. В середине прошлого года они учредили некоммерческую организацию «Товарищ». В рамках ее работы Думчев и Рамазанов на постоянной основе оказывает помощь военнослужащим: закупают технику в Башкирии, снаряжают ее всем необходимым и лично ежемесячно отвозят ее в зону боевых действий.

ГЛАВНОЕ – ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ КАЖДОГО РОССИЯНИНА

Перейдя к основной части пресс-конференции, Владимир Нагорный отметил, что цель давно назревших в России преобразований – это построение полномасштабного социального государства. В Конституции Российской Федерации сказано, что политика страны направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

– Однако по оценке большинства российских граждан указанное в Конституции определение далеко не в полной мере соответствует практике нашей жизни, – сказал руководитель фракции «Справедливой России – Патриоты – За правду». – С одной стороны, у нас на государственном уровне принимаются определенные меры, содействующие повышению уровня жизни людей и росту их возможностей для свободного и всестороннего личностного развития. С другой стороны, также верно, что в стране 20 млн бедных и вынужденных влачить нищенское существование. И большинство этих людей отнюдь не лодыри и бездельники, а в массе своей настоящие работяги в самом хорошем смысле этих слов. В постсоветский период сформировался и продолжает воспроизводиться фактически политический класс работающих бедных. Это недопустимо и аморально.

По мнению Нагорного, существующих мер и усилий, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие российских граждан, категорически недостаточно. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» считает своей первоочередной задачей становление страны на путь превращения в социальное государство «не на словах, а на деле». В связи с этим Владимир Александрович напомнил основные положения программы партии, который уточнены в предвыборный период текущего года. Среди них борьба с бедностью, проведение надлежащей политики заботы о защитниках отечества, ликвидация изъянов пенсионной системы, доступность качественного бесплатного медицинского обслуживания, проведение цивилизованной и открытой миграционной политики, контроль среды обитания и реализация правовой защиты и личной общественной безопасности.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Вслед за Нагорным слово взяла Екатерина Самсонова, заместитель председателя регионального отделения партии. Она рассказала о ходе избирательной компании. От «Справедливой Россия – Патриотов – За правду» на выборы в Госсобрание-Курултай зарегистрировано 34 кандидата по одномандатным округам и 102 – по партийному списку. В выборах в органы местного самоуправления партия принимает участие в 526 выборных кампаниях. Всего выдвинуто 1 749 кандидатов – региональное отделение заняло второе место по количеству потенциальных депутатов.

Отдельно Самсонова затронула тему демографии. Она констатировала, что эту проблему нужно прорабатывать, поскольку в России в целом и Башкирии в частности идет убыль населения – в республике она составила 12,6 тыс. человек. Для улучшения демографии партия предлагает освободить от налогов и оказывать адресную поддержку семьям с детьми – в обеспечении достойным жильем и погашение ипотечных кредитов при рождении трех и более детей. Кроме того, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» считает необходимым предоставлять государственные беспроцентные кредиты молодым и многодетным семьям на покупку или строительство жилья со списанием 25% кредита при рождении первого ребенка, 35% – при рождении второго и полное погашение – при рождении третьего. «Доступное жилье – это ключ к решению демографической проблемы», заключила зампред регионального отделения партии.

СИЛА ЗА НКО

С докладом на конференции выступил президент «Российского спортивного союза инвалидов» Флюр Нурлыгаянов. Он остановился на проблеме некоммерческих организаций как факторе развития социального государства. По словам кандидата в депутаты, на фоне давления коллективного Запада именно представители некоммерческого сектора проявили свои самые лучшие качества.

– Сегодня НКО выступает как коммуникация между властью и гражданами. Если мы больше будем обращать внимание, взаимодействовать с общественными организациями, а в наших планах по законодательной инициативе будут положения, в которых НКО будет больше внимание уделять в плане налоговой и грантовой поддержки, повышении их социального статуса – будет больше позитивных откликов со стороны избирателей, – сказал Нурлыгаянов.

Он отметил, что социально активные НКО способны снять с государства часть возросшей нагрузки и обеспечить социальные права граждан – например, в части в решении проблем миграции и бездомности, а также контроля и коррекции работы профильных государственных структур. Член партии добавил, что социально активные НКО берут на себя решение проблем, которыми госучреждения занимаются по остаточному принципу, и выступают в роли института, генерирующего текущую повестку для органов власти и предложения по устранения выявленных проблем.

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Внимание на теме проблем образования заострила кандидат в депутаты Алина Хабутдинова. Она сразу обозначила позиции партии по этому вопросу: «Мы за доступность образования, мы за возможности – бесплатное образование, введение квот для него и отмену ЕГЭ – это все наши принципы». Хабутдинова выступила за возвращение советского образования с профильными классами – физико-математические, биолого-химические. По мнению спикера, эти предметы потеряли актуальность и престиж: «Нет технарей, хороших химиков, которые будут работать на предприятиях».

– Кадровый голод складывается из того, что выпускники вузов не идут работать по профилю. Доступное образование исчезло. Средняя цена образования у нас в Башкирии варьируется от 150 до 200 тысяч в год, при этом средняя зарплата 41 тысяча рублей, – сказала кандидат. – Три зарплаты родитель должен отдать за год обучения.

Хабутдинова, говоря от имени партии, заявила о том, что важно добиться корректировки принципов перехода на 2-уровневую систему высшего образования, не допустить перевода магистратуры на платную форму и искоренить коммерческое образование в целом. Возвращаясь к проблеме школьного образования, она добавила, что учителя завалены бумажной волокитой и отчетами, и давать достойное обучение им попросту некогда.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Затем на конференции выступила председатель отделения Всероссийского общества глухих Башкирии Ольга Шевнина – ее доклад был посвящен проблемам доступности среды для людей, имеющих проблемы со слухом. По словам кандидата в депутаты, окружающая действительность не готова принять этих людей: нет информационной среды и есть барьеры в коммуникации. Шевнина убеждена, что органы власти попросту не знают о проблемах в этой сфере. В числе неразрешенных есть ситуация, когда глухим детям за счет государства ставят кохлеарные импланты, и родители в итоге бывают не в состоянии оплачивать дорогостоящую реабилитацию.

Также существует проблема с тем, что детям за счет бюджета выдают хоть и бесплатные, но недостаточно качественные слуховые аппараты: они получают устройства за 30-40 тысяч рублей, хотя нужны стоимостью до 300 тысяч. Кроме того, глухим детям предоставляют низкое качество образования и лишь единицы поступают в высшие учебные заведения – соответственно, и уровень жизнь у них заметно ниже «обычных» граждан.

– У глухих сегодня нет справедливости и никогда не было представителя в органах власти. Мы будем отстаивать их интересы и будем их голосом, – заключила Шевнина.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЛИЧНОСТЬ

Депутат Алексей Нилов в свою очередь акцентировал внимание на «проблеме «маленького» человека в большой политике». По его словам, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» пропагандирует социалистические ценности – «это когда государство относится к каждому человеку как к личности: уважает, проявляет какую-то заботу». Он отметил, что работает в компании, основа бизнес-деятельности которой – это человек и их повседневные проблемы: «Перед принятием любого решения мы спрашиваем, а не причинит ли это вред нашим сотрудникам, а будут ли они хорошо зарабатывать, а придут ли они домой с деньгами, будут ли у них деньги на ипотеку и продукты».

– А почему государство так не делает? Почему принимаются какие-то меры – вроде полезные и эффективные, а на самом деле как-то не очень. Например, льготная ипотека. Вроде очень хорошую вещь сделали, а что произошло? Рост цен на недвижимость. А если бы, принимая закон и экономические меры, они подумали, понравится ли это конкретному гражданину, хватит ли у него денег? Любое действие государства должно идти через призму конкретного гражданина, – сказал Нилов. – Нужно знать, чем занимается человек, и заранее исходя из этого планировать государственную деятельность. Нужно работать не просто на общество – а на конкретных людей, – заключил Нилов.

Кандидат в депутаты Татьяна Кирсанова выступила с докладом об изменении модели современной семьи в сторону благополучности и необходимости отменить критерий нуждаемости для получения льгот семьям с детьми. Она предложила создать реестр конкретных семей, в котором бы содержалась информацию о числе детей них и доходе, чтобы ориентироваться на их потребностях. Что касается критерия нуждаемости на получение земельных участков многодетным семьям, то, по словам Кирсановой, соответствующий закон на региональном уровне привел к тому, что большое количество семей не может встать в очередь на льготу. Кандидат считает необходимым поднять статистику по реализации этой нормы и поставить вопрос о целесообразности критерия нуждаемости.

ПОДДЕРЖКА СВО

Последним спикером стала Светлана Никитина. Она рассказала о дополнительной помощи, которую можно оказать участникам специальной военной операции. В числе мер были предложены сертификаты военнослужащим, которыми последние могли бы оплачивать медицинские услуги. По словам Никитиной, в республике также необходимо организовать военный госпиталь, чтобы бойцы могли лечиться и реабилитироваться среди своих близких. Такое медучреждение, отметила кандидат, можно сделать на базе какого-нибудь ковидного госпиталя. Помимо этого, Светлана Никитина представила «Партийный проект Справедливая помощь - участникам СВО». Он предусматривает, что депутатский корпус берет на себя шефство над членами спецоперации и их семьями.

– Нам, участникам проекта, звонят и пишут 24/7. Мы постоянно с семьями военнослужащих на связи. Сейчас региональное отделение курирует порядка 140-150 семей. Обращаются с разными вопросами. Самый частый – это меры поддержки, выплаты, медицинское обслуживание раненых, статус ветерана боевых действий, – рассказала Никитина.

После ее выступления заключительное слово взял Владимир Нагорный. Он резюмировал, что на конференции были обозначены направления строительства социального государства так, как его видит «Справедливая России – Патриоты – За правду», и избранные в сентябре депутаты при следовании программе партии будут выполнять именно эту задачу.

Оплачено из Специального избирательного счета № 40704810706000000004 Башкирского отделения №8598/0197(№8598) ПАО Сбербанк, г. Уфа. Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Башкортостан.

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