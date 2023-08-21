«Эта боль не забывается»: уфимка, у которой на руках умерла дочь из-за менингита, просит наказать виновных медиков

Светлана Лукьянова и ее дочка // фото: vk.com

В Уфе четырехлетняя малышка скончалась от молниеносной формы менингита, однако, ее мама уверена: дочку можно было спасти, если бы медики действовали быстрее и сразу же отвезли ребенка в больницу. Об этом безутешная женщина рассказала еще в апреле на странице в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова, попросив помочь объективно разобраться в случившемся и наказать виновным. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти» по неосторожности, а глава СК России Александр Бастрыкин даже пообещал взять расследование под личный контроль.

Прошло почти полгода – что же изменилось за это время, и как проходит следствие? Выясняла «Комсомолка».

«КОГДА ПРОЙДЕТ ЭКСПЕРТИЗА, НАКАЗЫВАТЬ БУДЕТ УЖЕ НЕКОГО»

По словам мамы умершей Саши (или как ее называет мама ласково – Солнышко), хоть и со смерти дочери прошло много времени, она до сих пор не может поверить и осознать случившееся.

- Эта боль всегда будет со мной, такое не забывается. А вот с расследованием дела обстоят вовсе не так, как хотелось бы. Дело в том, что судебную медицинскую экспертизу (проводится в СЭЦ СК России – Ред.), которая должна была подтвердить халатность врачей, назначили… на 2026 год. Причем изначально экспертизу должны были проводить в Екатеринбурге, а недавно нам сообщили, что перенаправили в Новосибирск. То есть получается, что когда результаты экспертизы будут готовы, то все сроки по давности уголовного дела просто выйдут! По факту и наказывать будет уже некого, даже если экспертиза покажет, что была преступная халатность. Наша задача теперь сделать все возможное, чтобы эту экспертизу провели раньше. Конечно, я понимаю, мы не единственные, кто ждет эти результаты. Там действительно очень много дел по медицинским делам. Даже слишком много. И от это становится очень страшно… - признается Светлана Лукьянова.

К счастью, у женщины есть шанс, что экспертизу действительно могут провести раньше. После того как об этой печальной истории вновь рассказали на одном из федеральных каналов, Александр Бастрыкин затребовал у главы башкирского Следкома повторный доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела. Также было дано поручение руководителю СЭЦ СК России доложить о сроках производства экспертизы.

– В настоящее время по уголовному делу инициированы и проведены ведомственные проверки в Минздраве и Росздравнадзоре, получены результаты первоначальной судебно-медицинской экспертизы, истребована документация в больнице и станции скорой помощи, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза качества оказания помощи. По результатам расследования действиям медицинских работников будет дана правовая оценка, - отметили в пресс-службе регионального следственного комитета.

«СЯДЬ, ЗАМОЛЧИ И НЕ ИСТЕРИ»

Напомним, все произошло в начале февраля 2023 года. Еще 7 числа маленькая Саша весело играла с братьями, а уже после обеда пожаловалась на озноб и усталость. Поскольку у малышки была высокая температура, мама дала ей жаропонижающее и уложила спать. Потом девочку вырвало, но температура спала, поэтому Светлана решила, что дочка просто подцепила ротавирус, которым ранее переболел ее старший сынишка.

фото: vk.com

Однако уже ночью Саша пожаловалась, что у нее сильно болит голова, ломит ручки и ножки, и поэтому она не может заснуть. Озадаченная Светлана ввела симптомы в интернете – все совпадало с клиническими проявлениями менингита, поэтому перепуганная женщина сразу же вызвала скорую. Тем временем на теле девочки стали проступать темно-красные «звездочки» (геморрагическая сыпь – Ред.). Тут приехала скорая, но молодая девушка-фельдшер вместо того, чтобы срочно везти ребенка в больницу, сделала ей укол, а потом принялась что-то обсуждать по телефону, консультируясь с другими врачами. Вторая бригада скорой помощи приехала уже тогда, когда девочка практически потеряла сознание. Совместно врачи пытались поставить ребенку капельницу, но проткнули вену. Потом они все же решили везти ребенка в реанимацию, но не могли определиться – куда именно. По словам Светланы, они живут неподалеку от детской 17 больницы, но медики решили везти девочку через весь город в инфекционную клинику.

– Примерно на середине пути дочка ненадолго пришла в себя. Ее последние слова были: «Мама, я тебя люблю, все будет хорошо». А сразу же после этого у нее начались судороги и предсмертные хрипы. Я стала кричать врачам, чтобы они хоть что-то сделали, ведь ребенок умирает. А мне в ответ: «Сядь, успокойся и не истери». Когда мы доехали до больницы, Сашу сразу забрали в реанимацию. А через 15 минут вышел врач и сказал, что они ничего не смогли сделать, - с ужасом вспоминает страшные моменты Светлана.

Также уфимка подчеркивает, что, когда она просила оказать дочке хоть какую-то помощь, врачи просто ей бросили синюю кислородную маску – без каких-либо проводов и шлангов.

- То есть, маска не была подключена к кислороду. Я это прекрасно помню, - утверждает женщина.

В самом же Минздраве после проведенной проверки пришли к выводу, что из-за молниеносного течения менингита, помочь девочке было уже невозможно. Тем не менее, врачи соблюли все необходимые протоколы и действовали своевременно и грамотно. Светлана Лукьянова убеждена, что в ведомстве просто пытаются прикрыть некомпетентность и халатность медиков. Сейчас единственная надежда женщины на следствие, которое определит – есть ли вина врачей в смерти маленькой девочки.