«Успокойся и не истери!»: в Уфе от менингита умерла малышка, которую Хабиров приглашал на парад 9 мая

Светлана до сих пор не может поверить, что ее любимой дочери больше нет рядом. Фото предоставлено мамой Александры

35-летняя уфимка Светлана А. до сих пор не может поверить, что ее четырехлетней дочери больше нет в живых. Совершенно здоровая и веселая девочка буквально за сутки сгорела от менингококковой инфекции и скончалась на руках у матери по пути в больницу. С момента той роковой ночи прошло уже более 2 месяцев, а Светлана до сих пор задается вопросом: можно было бы спасти малышку, если бы скорая сразу же отвезла ее в ближайшую клинику? Сейчас уфимка намерена добиться возбуждения уголовного дела по статье «халатность» и найти виновных в смерти дочери.

«ЖАЛОВАЛОСЬ, ЧТО СИЛЬНО БОЛИТ ГОЛОВА»

Казалось бы, ничто не предвещало беды. Еще 7 февраля Саша весело играла со своими братьями, а после обеда пожаловалась на озноб и усталость. Градусник показал температуру 39.7, поэтому мама дала девочке жаропонижающее лекарство и уложила спать.

– Когда Саша проснулась, температура уже снизилась. Дочку вырвало, но я подумала, что старший сын за неделю до этого переболел ротавирусом, и она заразилась от него, - вспоминает Светлана.

Ночью женщина обнаружила, что дочь не может заснуть. На вопрос, в чем дело, малышка пожаловалась, что у нее сильно болит голова, а еще ломит ножки и ручки. Светлана решила поискать информацию по симптомам в интернете, где вышла ссылка на статью про менингит. Все признаки совпадали, поэтому женщина сразу же стала звонить в скорую помощь.

– Мне сказали, что вызов принят, ожидайте. Тем временем, у дочки на бедре стали проступать темно-красные точки. Я сразу же вспомнила, что геморрагическая сыпь появляется уже на последней стадии менингита, и это крайне опасное состояние, когда счет идет не на часы, а минуты. Минут через 20 приехала скорая, фельдшер – совсем молодая девочка – осмотрела Сашу, сделала ей укол, а потом начала с кем-то совещаться по телефону. Я еще спросила, мол, все же будет хорошо? Меня заверили: конечно, не переживайте… – вздыхает безутешная мать.

Все окружающие называли Сашу солнышком - за ее улыбку и добрый характер. Фото предоставлено мамой Александры

«МАМА, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО…»

Проблемы начались, когда врач решила поставить девочке капельницу, но не смогла найти вену. К тому моменту Саша начала уже полностью покрываться красными пятнами и терять сознание. К тому моменту приехала уже вторая бригада скорой помощи.

– Вдвоем они все же поставили дочке капельницу, но проткнули вену, из-за чего ручка начала сильно распухать. Саша находилась почти без сознания, и только тогда было принято решение вызвать реанимацию. Ее пришлось ждать еще минут 20. Прибыли 3 врача – один из них сразу же сказал, да, это менингококковая инфекция, нужно срочно везти в больницу. И тут они начали спорить, в какую именно. Дело в том, что мы живем неподалеку от ГКБ №17, но из-за того, что менингит очень заразен, нас решили везти именно в инфекционку. Один из врачей сказал, мол, зря, не довезем, и оказался прав, - вспоминает Светлана.

Все, что происходило дальше, женщина вспоминает как кошмарный сон. Примерно на половине пути дочь ненадолго пришла в себя.

– Ее последние слова были: «Мама, я тебя люблю все будет хорошо». А сразу же после этого у нее начались судороги и предсмертные хрипы. Я стала кричать врачам, чтобы они хоть что-то сделали, ведь ребенок умирает. А мне в ответ: «Сядь, успокойся и не истери». Дочке на лицо кинули кислородную маску, начали делать массаж сердца. Когда, наконец, мы доехали до больницы, то Сашу сразу же забрали в реанимацию, а через 15 минут вышел врач и сказал, что ничего сделать они не смогли… – с ужасом вспоминает мать девочки.

Как утверждает Светлана, скорее всего, в реанимобиле даже не было кислорода, поскольку на кислородной маске не было никаких проводов или трубок для подключения.

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ИСТОРИЯ ПОВТОРИЛАСЬ С ДРУГИМ РЕБЕНКОМ»

По словам уфимки, ей пообещали, что результаты вскрытия будут готовы в течение 30 дней, однако, ждать их пришлось более 2 месяцев. Изначально врачи говорили, что молниеносное течение менингококковой инфекции – очень сложный и опасный диагноз, и выжить при нем шансы минимальные, поэтому вины фельдшеров здесь нет. Никакой проверки по данному факту якобы не проводилось и в следственном комитете.

– Мы наняли адвоката, нашим делом заинтересовались журналисты, и сразу же началось движение. 18 апреля с результатами экспертизы будут знакомиться следователи, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «халатность». Следователь мне пообещал, что обязательно будет проверят – почему первая же скорая не отвезла дочь в больницу, а ждала столько времени. Я понимаю, что мою малышку не вернуть, но не хочу, чтобы подобная история повторилась с кем-то из детей, – вздыхает женщина.

МИНЗДРАВ: «ФАТАЛЬНЫЙ ИСХОД БЫЛ НЕ ПРЕДОТВРАТИМ».

Своей бедой Светлана поделилась и на странице в соцсетях Радия Хабирова. Дело в том, что в прошлом году во время шествия «Бессмертного полка» малышке и ее брату удалось сфотографироваться вместе с главой Башкирии, после чего он пригласил их посетить парад 9 мая и в 2023 году.

Саша мечтала пойти на парад 9 мая, куда ее пригласил Радий Хабиров. Фото предоставлено мамой Александры

– Саша очень ждала 9 мая, мечтала, что снова сможет встретиться с нашим главой… К большому сожалению, моя дочь больше никогда и никуда не сможет прийти, - с горечью произносит женщина.

«КП-Уфа» обратилась в региональный Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию. По словам представителей ведомства, к большому сожалению, трагедию предотвратить было невозможно.

– Смерть ребенка наступила от молниеносной формы менингококковой инфекции, при которой развитие событий от первых симптомов до летального исхода составило около 11 часов. В группе риска тяжелого течения инфекции находятся дети до 5 лет, а также лица с иммунодефицитными состояниями. Самой опасной и непредсказуемой формой инфекции всегда была и остается фульминантная (молниеносная) форма, которая развивается в течение нескольких часов и до 85% заканчивается фатальным исходом. К сожалению, данный случай был именно из таких. Разбор ситуации проводился в Педиатрическом совете при Министерстве здравоохранения Башкирии. Эксперты реаниматологи, инфекционисты и педиатры пришли к выводу, что исход был не предотвратим, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в Минздраве подчеркнули, что фельдшером сразу же был поставлен верный диагноз и проведено необходимое лечение, а реанимобиль, который перевозил девочку, был оборудован по всем стандартам.

– Фельдшером скорой медицинской помощи после осмотра был выставлен правильный диагноз: «Острая менингококковая инфекция. Менингококковый менингит. Септический шок». Были введены все необходимые гормональные препараты, а также вызвана реанимационная бригада. Транспортировка пациентов в угрожаемых для жизни состояниях осуществляется специальными реанимобилями класса С, которые имеют все необходимое оборудование для поддержания жизненно-важных функций организма, включая искусственную вентиляцию легких. Специалисты реанимационной бригады переустановили венозный катетер, ввели антибиотик и растворы внутривенно, - подчеркнули в ведомстве. – Однако важно понимать, что развитие заболевания зависит от индивидуальных особенностей организма и может варьировать от бессимптомного течения или легкого насморка до таких молниеносных форм с септическим шоком и высоким риском летального исхода.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким девочки и следит за развитием событий.