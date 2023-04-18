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Происшествия18 апреля 2023 13:06

«Успокойся и не истери!»: в Уфе от менингита умерла малышка, которую Хабиров приглашал на парад 9 мая

Маленькая Саша скончалась на руках у мамы по пути в больницу
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Светлана до сих пор не может поверить, что ее любимой дочери больше нет рядом. Фото предоставлено мамой Александры

Светлана до сих пор не может поверить, что ее любимой дочери больше нет рядом. Фото предоставлено мамой Александры

35-летняя уфимка Светлана А. до сих пор не может поверить, что ее четырехлетней дочери больше нет в живых. Совершенно здоровая и веселая девочка буквально за сутки сгорела от менингококковой инфекции и скончалась на руках у матери по пути в больницу. С момента той роковой ночи прошло уже более 2 месяцев, а Светлана до сих пор задается вопросом: можно было бы спасти малышку, если бы скорая сразу же отвезла ее в ближайшую клинику? Сейчас уфимка намерена добиться возбуждения уголовного дела по статье «халатность» и найти виновных в смерти дочери.

«ЖАЛОВАЛОСЬ, ЧТО СИЛЬНО БОЛИТ ГОЛОВА»

Казалось бы, ничто не предвещало беды. Еще 7 февраля Саша весело играла со своими братьями, а после обеда пожаловалась на озноб и усталость. Градусник показал температуру 39.7, поэтому мама дала девочке жаропонижающее лекарство и уложила спать.

– Когда Саша проснулась, температура уже снизилась. Дочку вырвало, но я подумала, что старший сын за неделю до этого переболел ротавирусом, и она заразилась от него, - вспоминает Светлана.

Ночью женщина обнаружила, что дочь не может заснуть. На вопрос, в чем дело, малышка пожаловалась, что у нее сильно болит голова, а еще ломит ножки и ручки. Светлана решила поискать информацию по симптомам в интернете, где вышла ссылка на статью про менингит. Все признаки совпадали, поэтому женщина сразу же стала звонить в скорую помощь.

– Мне сказали, что вызов принят, ожидайте. Тем временем, у дочки на бедре стали проступать темно-красные точки. Я сразу же вспомнила, что геморрагическая сыпь появляется уже на последней стадии менингита, и это крайне опасное состояние, когда счет идет не на часы, а минуты. Минут через 20 приехала скорая, фельдшер – совсем молодая девочка – осмотрела Сашу, сделала ей укол, а потом начала с кем-то совещаться по телефону. Я еще спросила, мол, все же будет хорошо? Меня заверили: конечно, не переживайте… – вздыхает безутешная мать.

Все окружающие называли Сашу солнышком - за ее улыбку и добрый характер. Фото предоставлено мамой Александры

Все окружающие называли Сашу солнышком - за ее улыбку и добрый характер. Фото предоставлено мамой Александры

«МАМА, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО…»

Проблемы начались, когда врач решила поставить девочке капельницу, но не смогла найти вену. К тому моменту Саша начала уже полностью покрываться красными пятнами и терять сознание. К тому моменту приехала уже вторая бригада скорой помощи.

– Вдвоем они все же поставили дочке капельницу, но проткнули вену, из-за чего ручка начала сильно распухать. Саша находилась почти без сознания, и только тогда было принято решение вызвать реанимацию. Ее пришлось ждать еще минут 20. Прибыли 3 врача – один из них сразу же сказал, да, это менингококковая инфекция, нужно срочно везти в больницу. И тут они начали спорить, в какую именно. Дело в том, что мы живем неподалеку от ГКБ №17, но из-за того, что менингит очень заразен, нас решили везти именно в инфекционку. Один из врачей сказал, мол, зря, не довезем, и оказался прав, - вспоминает Светлана.

Все, что происходило дальше, женщина вспоминает как кошмарный сон. Примерно на половине пути дочь ненадолго пришла в себя.

– Ее последние слова были: «Мама, я тебя люблю все будет хорошо». А сразу же после этого у нее начались судороги и предсмертные хрипы. Я стала кричать врачам, чтобы они хоть что-то сделали, ведь ребенок умирает. А мне в ответ: «Сядь, успокойся и не истери». Дочке на лицо кинули кислородную маску, начали делать массаж сердца. Когда, наконец, мы доехали до больницы, то Сашу сразу же забрали в реанимацию, а через 15 минут вышел врач и сказал, что ничего сделать они не смогли… – с ужасом вспоминает мать девочки.

Как утверждает Светлана, скорее всего, в реанимобиле даже не было кислорода, поскольку на кислородной маске не было никаких проводов или трубок для подключения.

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ИСТОРИЯ ПОВТОРИЛАСЬ С ДРУГИМ РЕБЕНКОМ»

По словам уфимки, ей пообещали, что результаты вскрытия будут готовы в течение 30 дней, однако, ждать их пришлось более 2 месяцев. Изначально врачи говорили, что молниеносное течение менингококковой инфекции – очень сложный и опасный диагноз, и выжить при нем шансы минимальные, поэтому вины фельдшеров здесь нет. Никакой проверки по данному факту якобы не проводилось и в следственном комитете.

– Мы наняли адвоката, нашим делом заинтересовались журналисты, и сразу же началось движение. 18 апреля с результатами экспертизы будут знакомиться следователи, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «халатность». Следователь мне пообещал, что обязательно будет проверят – почему первая же скорая не отвезла дочь в больницу, а ждала столько времени. Я понимаю, что мою малышку не вернуть, но не хочу, чтобы подобная история повторилась с кем-то из детей, – вздыхает женщина.

МИНЗДРАВ: «ФАТАЛЬНЫЙ ИСХОД БЫЛ НЕ ПРЕДОТВРАТИМ».

Своей бедой Светлана поделилась и на странице в соцсетях Радия Хабирова. Дело в том, что в прошлом году во время шествия «Бессмертного полка» малышке и ее брату удалось сфотографироваться вместе с главой Башкирии, после чего он пригласил их посетить парад 9 мая и в 2023 году.

Саша мечтала пойти на парад 9 мая, куда ее пригласил Радий Хабиров. Фото предоставлено мамой Александры

Саша мечтала пойти на парад 9 мая, куда ее пригласил Радий Хабиров. Фото предоставлено мамой Александры

– Саша очень ждала 9 мая, мечтала, что снова сможет встретиться с нашим главой… К большому сожалению, моя дочь больше никогда и никуда не сможет прийти, - с горечью произносит женщина.

«КП-Уфа» обратилась в региональный Минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию. По словам представителей ведомства, к большому сожалению, трагедию предотвратить было невозможно.

– Смерть ребенка наступила от молниеносной формы менингококковой инфекции, при которой развитие событий от первых симптомов до летального исхода составило около 11 часов. В группе риска тяжелого течения инфекции находятся дети до 5 лет, а также лица с иммунодефицитными состояниями. Самой опасной и непредсказуемой формой инфекции всегда была и остается фульминантная (молниеносная) форма, которая развивается в течение нескольких часов и до 85% заканчивается фатальным исходом. К сожалению, данный случай был именно из таких. Разбор ситуации проводился в Педиатрическом совете при Министерстве здравоохранения Башкирии. Эксперты реаниматологи, инфекционисты и педиатры пришли к выводу, что исход был не предотвратим, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в Минздраве подчеркнули, что фельдшером сразу же был поставлен верный диагноз и проведено необходимое лечение, а реанимобиль, который перевозил девочку, был оборудован по всем стандартам.

– Фельдшером скорой медицинской помощи после осмотра был выставлен правильный диагноз: «Острая менингококковая инфекция. Менингококковый менингит. Септический шок». Были введены все необходимые гормональные препараты, а также вызвана реанимационная бригада. Транспортировка пациентов в угрожаемых для жизни состояниях осуществляется специальными реанимобилями класса С, которые имеют все необходимое оборудование для поддержания жизненно-важных функций организма, включая искусственную вентиляцию легких. Специалисты реанимационной бригады переустановили венозный катетер, ввели антибиотик и растворы внутривенно, - подчеркнули в ведомстве. – Однако важно понимать, что развитие заболевания зависит от индивидуальных особенностей организма и может варьировать от бессимптомного течения или легкого насморка до таких молниеносных форм с септическим шоком и высоким риском летального исхода.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким девочки и следит за развитием событий.

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