В Сибае проводят в последний путь 35-летнего пилота истребителя, который разбился под Калининградом

Уроженец Башкирии Евгений Миронов погиб в Калининградской области во время учебного полета

В Сибае 20 августа проводят в последний путь погибшего в Калиниградской области майора гвардии Евгения Миронова. Мужчина, будучи пилотом, погиб во время учебного полета в Калининграде 12 августа. Информацию об этом сообщили его родные в социальных сетях. Крушение, по предварительным данным Министерства обороны, случилось из-за технической неисправности самолета СУ-30. В ведомстве также добавили, что воздушное судно разбилось в безлюдной местности и летело без боекомплекта.

В тот момент, как рассказали родные, в кабине находился 35-летний Евгений Миронов из Башкирии. Сейчас все окружение скорбит о его гибели, принося соболезнования близким и родным.

– Спи спокойно дорогой друг. И пусть земля тебе будет пухом. Царствие небесное тебе. Соболезнования родным и близким, – пишут его друзья.

У Евгения осталась семья и молодая жена, которая также не может поверить в случившееся.

– Мой любименький, мой самый родной человечек, – комментирует его гибель супруга. Сейчас близкие уроженца Башкирии готовятся к похоронам, которые состоятся 20 августа. Проводить мужчину в последний путь приглашают всех желающих.

– Погиб наш дорогой и всеми любимый одноклассник Женя Миронов. Женя был командиром истребителя СУ-30. Вспомните Женю добрым словом, – пишут в его окружении.

Похороны состоятся 20 августа в Сибае. Прийти и проститься можно к 10:00 на территории Центра детского творчества. В связи с траурным митингом часть улицы Чайковского будет перекрыта с 9:00.

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