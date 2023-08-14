«Стыдила за то, что сел пьяным за руль»: из-за чего 16-летний подросток из Башкирии убил топором свою подругу

Альмиру все любили за ее простой и веселый характер и чувство юмора. Фото: соцсети

В минувшую субботу в Башкирии прогремела новость о жестокой расправе над 17-летней девушкой. Альмиру С. (имена несовершеннолетних здесь и далее изменены – Ред.) искали волонтеры и полиция. Местные жители надеялись, что девушка просто загостилась у друзей и обязательно объявится – живой и невредимой. Чуда не произошло: убитую студентку колледжа нашли в лесу, а когда следователи выяснили, кто причастен к зверскому убийству, все ахнули. Девушку зарубил топором ее 16-летний знакомый, но что же стало причиной такой жестокости? Выяснили подробности.

ОТПРОСИЛАСЬ ПОГУЛЯТЬ С ДРУЗЬЯМИ ПОДОЛЬШЕ

Как удалось выяснить «Комсомолке», сама Альмира проживала в Абзелиловском районе, в селе Аскарово, а училась в педагогическом колледже в Магнитогорске. В начале августа девушка приехала в село Галиахметово Хайбуллинского района, чтобы погостить у тети и двоюродной сестры. Общительная и жизнелюбивая – она быстро нашла в селе друзей, с которыми проводила все свободное время. Вечером 9 августа Альмира отпросилась у тети погулять подольше, однако, в обещанное время девушка дома так и не появилась, а ее телефон был отключен.

Как рассказала в соцсетях сестра погибшей, уже в 7 утра обеспокоенные родственники начали поиски пропавшей. Подростки, с которыми гуляла студентка, уверяли, что примерно в половине третьего ночи они проводили ее и оставили буквально в 20 метрах от дома. Мол, ничего подозрительного не заметили и сами удивлены – куда же могла подеваться подруга!

Заподозрив неладное, тетя Альмиры обратилась в полицию, тут же к делу подключились и следователи, так что к полудню было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Все понимали, что подростки явно что-то недоговаривают, и не могла девушка пропасть просто так.

Поиски шли два дня. Волонтеры и полицейские прочесывали каждый метр окрестностей села, но никаких зацепок или следов пропавшей найти не удавалось. Однако 12 августа тело Альмиры нашли в лесополосе буквально в трех километрах от села. Сразу было ясно: девушку жестоко убили ударом топора по голове. Однако, когда криминалисты осматривали место происшествия, то неподалеку заметили обломки автомобильного катофота (светоотражающего элемента – Ред.) и подкрылка, явно от отечественного автомобиля старого производства. А это уже прямая улика! Дальше уже сработали следователи и оперативники МВД, которые быстро обнаружили в одном из дворов Галиахметово ВАЗ-21114 со схожими повреждениями и вышли на его хозяина. А тот уже рассказал, что в ту ночь машину брал его 16-летний внук Артем Т. – тот самый, который якобы проводил Альмиру и оставил ее в 20 метрах от дома. Понимая, что отпираться бесполезно, парень признался в убийстве.

Подросток показал, как и за что убивал свою подругу. Фото: СК РБ

ПОМОГАЛ ДАЖЕ С ПОИСКАМИ ВОЛОНТЕРАМ

Конечно, всех волновал вопрос: откуда такая жестокость? Что не поделили подростки? Местные жители выдвигали свою версию: мол, захотел интима, но подруга отказала, вот разозлился и убил. Однако собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах говорит, что по имеющейся в данной момент информации, речь идет исключительно об убийстве, а не изнасиловании. Впрочем, результаты судмедэкспертизы пока еще не готовы, только после ее окончания будет точно известно, надругались ли перед или после смерти над девушкой.

Как рассказывает сам подозреваемый, в тот вечер они все вместе выпивали. Ночью, когда ребята начали расходиться по домам, он вызвался подвезти Альмиру до дома, но по пути они поссорились.

- Сам парень утверждает, что девушка начала ему предъявлять – мол, ты ездишь пьяным за рулем, я обязательно об этом сообщу куда следует. Вот он разозлился и решил ее убить. Странный, конечно, повод. Будем разбираться, правду ли он говорит, - добавляет собеседник «Комсомолки».

Вместо дома Артем отвез Альмиру в лес, вытащил из машины и ударил топором по голове. Убедившись, что девушка не дышит, оттащил тело в кусты, спрятал, а сам попытался скрыться. Вот только то нервы, то ли выпитый алкоголь подействовал, но парень не справился с управлением и при развороте повредил бампер. А потом вернулся домой и преспокойно лег спать.

- Его же потом спрашивали, где девушка. Он говорил, что не знает, оставил неподалеку от дома, жалел, что не довез до ворот. Помогал даже с поисками волонтерам, - добавляет собеседник «Комсомолки».

Сейчас Артем уже задержан, с ним работают следователи. Местные жители, даже те, кто знал парня, до сих пор не могут поверить в произошедшее, поэтому отказываются от каких-либо комментариев, ссылаясь на «тайну следствия». Что касается убитой студентки, то ее уже похоронили. Друзья и знакомые Альмиры вспоминают о ней, как о добром и жизнелюбивом человеке, который строил большие планы на жизнь и никогда ни с кем не шел на конфликт.

- Красивая, добрая, умная… Спи спокойно, ангелочек. Родителям сил и терпения пережить такое горе, - вздыхает Айсылу С.

- 16 лет, а уже зверь. Судить надо таких со всей строгостью. В голове не укладывается, взял и просто так зарубил девчонку, - негодуют жители Башкирии в соцсетях.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщают в пресс-службе регионального Следкома, в настоящий момент подростку уже предъявлено обвинение в убийстве. Пока идет следствие, ближайшие 3 месяца он проведет в следственном изоляторе.

– Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководства следственного управления республики, - отметили в ведомстве.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье убитой девушки.