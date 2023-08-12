«Спи спокойно, ангелочек»: в районе Башкирии подросток жестоко убил 17-летнюю девочку

Пропавшую девочку из села Башкирии искали волонтеры, полиция и местные жители, ее тело нашли спустя двое суток

Жуткая трагедия произошла в Хайбуллинском районе Башкирии. В ночь с 9 на 10 августа там пропала 17-летняя девочка. Подростка искали волонтеры, полиция и неравнодушные. Спустя сутки поисков стало известно, что ее нашли мертвой. Правоохранительные органы сообщили, что это была насильственная смерть.

По данным Следственного комитета Башкирии, Алина (имя изменено, - прим. ред.) ушла из дома днем вместе со своими друзьями, но так и не вернулась. С заявлением в полицию 10 августа обратилась ее тетя, у которой подросток гостила в деревне на летних каникулах. Вскоре к поискам подключили все возможные ресурсы — ребенка искали местные жители, волонтеры и полиция.

Тело нашли в трех километрах от населенного пункта, где ее видели в последний раз. Следователи сразу определили, что ее смерть носит насильственный характер. На месте происшествия также нашли фрагменты от отечественного автомобиля.

Вскоре удалось установить, что найденные детали принадлежат автомобилю ВАЗ-21114, водителем которого был 16-летний подросток, с которым в последний раз и видели Алину. Во время допроса он признался в содеянном.

Предварительно установлено, что 9 августа несовершеннолетние распивали вместе алкоголь. Когда все расходились, один из компании предложил девочке довезти ее до дома, но по дороге между ними произошел конфликт. Тогда злоумышленник вывез Алину в безлюдное место и ударил по голове топором, от чего она скончалась на месте. Тело убийца оттащил от дороги, но повредил автомобиль, когда разворачивался, что и помогло его найти.

— Подозреваемый в тяжком преступлении был задержан сотрудниками полиции по горячим следам и передан в следственные органы, — прокомментировали в МВД Башкирии.

Сейчас подростка уже задержали и предъявили ему обвинение, решается вопрос о признании меры пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

В то же время местные жители скорбят по Алине, отмечая, что до последнего надеялись, что ее найдут живой.

— Искренние соболезнования родным и близким. Спи спокойно, ангелочек. До последнего надеялась что найдут живой. Очень жаль девочку, ещё жить да жить. Соболезнования родным и близким, — не могут поверить в случившееся в ее окружении.